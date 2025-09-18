ผบช.น. สั่งฟันไม่เลี้ยง หากพบตร.ทำผิด เร่งสอบ นายหน้าจ้างคนไร้บ้านสนามหลวง เปิดบัญชีม้า

ผบช.น. สั่งตรวจสอบนายหน้าจ้างคนไร้บ้านเปิดบัญชีม้า
จากกรณีที่ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ โพสต์ข้อความผ่านโซเซียลมีเดียและนำเสนอข่าวมีนายหน้าหาบุคคลไร้บ้านคนเร่ร่อนว่าจ้างบัญชีม้า บริเวณสนามหลวงและรอบพื้นที่ ค่าเปิดบัญชีม้าเริ่มต้นที่ 500-5,000 บาท ธนาคารในพื้นที่ โดยจะมีคนพาคนไร้บ้านมาเปิดบัญชีพนักงานธนาคาร แต่ไม่มีหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเรื่องนี้ตามมาตรวจสอบกรณีดังกล่าวนั้น
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) มีรายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 (บก.น.1) และกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) ในพื้นที่รับผิดชอบสน.ชนะสงคราม สน.พระราชวัง สน.สำราญราษฎร์ รวมถึงสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ใกล้เคียง ตรวจสอบกรณีบุคคลมีพฤติการณ์เข้าข่ายลักษณะคล้ายนายหน้าเป็นธุระจัดหาบุคคลไร้บ้าน ว่าจ้างให้ใช้ข้อมูลตนเองเปิดบัญชีม้า ใช้กระทำผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม กรณีของบุคคลเร่ร่อนที่อยู่บริเวณดังกล่าว ที่ผ่านมาได้มีการประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตรวจสอบบุคคลไร้บ้าน พร้อมทั้งประสานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เข้าทำการช่วยเหลือ ทั้งนี้ หากพบว่ามีการกระทำความผิด บช.น. จะดำเนินการตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด กระทำความผิดเกี่ยวข้องกรณีดังกล่าว จะสั่งการให้มีการพิจารณาบทลงโทษทั้งทางวินัยและคดีอาญาต่อไป