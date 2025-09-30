โผล่อีกเพียบ! เพจดังเปิดภาพ กราฟฟิตี้ กทม. เจอมือดีพ่นสีทับจนเละ ชาวเน็ตจี้เอาผิดถึงที่สุด
กรณี ภาพผลงานกราฟฟิตี้ของศิลปินต่างชาติใน กทม. ถูกพ่นสีทับที่บริเวณซอยเจริญกรุง 30 เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยผลงานศิลปะที่เสียหายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “Krung Thep Creative Streets” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ในสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาส European Heritage Day 2025
ล่าสุด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พร้อมกับจะดำเนินคดี เอาโทษให้ถึงที่สุดนั้น
อ่านข่าว – จับได้แล้วหนึ่ง! ชัชชาติลั่น ‘น่าอายด้วยซ้ำ’ ฝากบอก ถ้าอยากพ่นจัดเดี๋ยวหากำแพงให้
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ Drama-addict โพสต์ข้อความระบุว่า
ลูกเพจแจ้งเบาะแสมาครับอันนี้แถวสีลมจากภาพกราฟฟิตตี้สวยสวยในโครงการของกทม. เจอบอมใส่จนเละหมดเลย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากโพสต์ไปไม่นานมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก พร้อมกับเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุด