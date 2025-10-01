ผู้กองแคท อาทิติยา ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ แจ้งประสงค์ไปทำอาชีพอื่น
จากกรณี ผู้กองแคท หรือ ร.ต.อ.อาทิติยา เบ็ญจะปัก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมการปกครอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ จากนั้นมีการขอตัวไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่ปรากฏว่ากรมการปกครองไม่อนุมัติ ล่าสุดเจ้าตัว ได้โพสต์ภาพข้อความผ่านโซเชียลแพลตฟอร์ม อย่างอินสตาแกรมและเฟซบุ๊ก ว่า “มีคำสั่งย้ายไปเป็นปลัด แต่เจ้าตัวไม่เคยเขียนคำร้องขอและไม่ได้สมัครใจ ขอย้ายไปที่ไหน คนออกคำสั่งนี้…จะว่ายังไง” จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จำนวนมากนั้น
อ่านข่าว – ผู้กองแคท โวย ใครออกคำสั่ง ย้ายไปเป็น ‘ปลัดอำเภอ’ ทั้งที่ไม่ได้ขอ-ไม่สมัครใจ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักเลขานุการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอลาออกจากราชการ
โดยให้เหตุผลว่า ประสงค์ที่จะไปประกอบอาชีพอื่น ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของอธิบดีกรมการปกครอง