ผู้กองแคท โวย ใครออกคำสั่ง ย้ายไปเป็น ‘ปลัดอำเภอ’ ทั้งที่ไม่ได้ขอ-ไม่สมัครใจ
จากกรณี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือถึง อธิบดีกรมการปกครอง ขอยืมตัว ผู้กองแคท หรือ ร.ต.อ.อาทิติยา เบ็ญจะปัก ช่วยราชการ ที่ “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” โดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม (ปลัดอำเภอ) ก่อนที่ อธิบดีกรมการปกครอง จะมีหนังสือตอบกลับ “ไม่อนุมัติ” ให้ผู้กองแคทไป เนื่องจากกรมการปกครองมีนโยบายให้ข้าราชการที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ปลัดอำเภอ” จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปลัดอำเภอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้กองแคท ได้โพสต์ภาพข้อความผ่านโซเชียลแพลตฟอร์ม อย่างอินสตาแกรมและเฟซบุ๊ก ว่า “มีคำสั่งย้ายไปเป็นปลัด แต่เจ้าตัวไม่เคยเขียนคำร้องขอและไม่ได้สมัครใจ ขอย้ายไปที่ไหน คนออกคำสั่งนี้…จะว่ายังไง”
ซึ่งได้มีผู้เข้าไปแสดงความเห็นอย่างต่อเนื่อง เช่นว่า ถ้าเป็นเรื่องจริงและคิดว่าไม่ยุติธรรม ไม่ได้สมัครใจ ได้รับความเดือดร้อน แจ้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้ครับ พิสูจน์ให้เห็นหน่อยครับผู้กอง, ฟ้องศาลปกครองเลยครับ, 7 วันเอง อุทธรณ์ทันนะครับ