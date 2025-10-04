เริ่มรื้อ สน.สามเสน ใช้โซ่เลื่อยคอนกรีต ตัดเสาตอม่อมุมตึก ลดแรงสะเทือน-น้ำหนักตัวอาคาร

จนท.ใช้โซ่เลื่อยคอนกรีต ตัดเสาตอม่อมุมตึก สน.สามเสน ลดแรงสะเทือน-น้ำหนักตัวอาคาร
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ถนนสามเสน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า ภายหลังจากที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้ว ได้แจ้งให้เจ้าของรถยนต์ที่จอดอยู่ภายในพื้นที่ สน.สามเสน ให้มาเคลื่อนย้ายรถออกไป
เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ได้เริ่มเคลื่อนย้ายรถยนต์กว่า 10 คัน และรถจักรยานยนต์อีกประมาณ 60 คัน ที่จอดอยู่ใน สน.สามเสน และบริเวณแฟลตด้านหลังออกจากพื้นที่ โดยจะใช้เครื่องจักรเข้าตัดชิ้นส่วนอาคารเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน และลดน้ำหนักของตัวอาคารลง ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการรื้อถอนต่อไป
โดยระหว่างปฏิบัติการจะต้องมอนิเตอร์ผ่านกล้องวงจรปิด และจะส่งสัญญาณเสียงเตือนทุกครั้งที่ตัวอาคารมีการขยับตัว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้หน้างานยังมีน้ำท่วมขังเกือบเต็มพื้นที่ แต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าแรงดันน้ำช่วยค้ำยันให้ดินมีความแข็งแรงขึ้น ซึ่งต้องจับตาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณทางแยกวชิระ ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ต่อมาเวลา 14.00 น. นายทินกร โรจนธารา รองผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาTMCSC 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปประเมินหน้างาน ก่อนจะเริ่มลงมือปฏิบัติการใช้เครื่องจักรโซ่เลื่อยคอนกรีตเข้าไปตัดเสาตอม่อด้านล่างตัวมุมของอาคารที่หักเสียหายออก ซึ่งระหว่างที่ดำเนินการตัดอยู่นั้น ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยใช้น้ำแรงดันสูงฉีดเพื่อลดความร้อนของโซ่เป็นระยะๆ และเตรียมขนย้ายออกมาด้านนอกต่อไป โดยใช้ระยะเวลาในการตัดออกประมาณ 30 นาที พร้อมกันนี้ก็ได้เร่งสูบน้ำออกจากหลุมด้วย ส่วนการจะต้องตัดตัวอาคารในส่วนบนและส่วนอื่นๆ นั้นจะต้องประเมินกันในระยะต่อไป