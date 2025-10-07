ในประเทศ

อุทยาน หาตัวเจ้าของแร้ว ทำ ‘สรณ์สืบ’ ดับ แจงเหตุติดตามเสือไม่ได้ เพราะปัญหาสแกมเมอร์พม่า

อุทยานแจงระบบสื่อสาร สรณ์สืบกับนักวิจัย ถูกรบกวนติดต่อไม่ได้ เพราะปัญหาสแกมเมอร์ฝั่งพม่า สั่งหาตัวเจ้าของแร้วดำเนินคดีถึงที่สุด

กรณี นักวิจัยเสือโคร่ง สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจอซากเสือโคร่ง สรณ์สืบ เสือโคร่งวัย 3 ขวบ ลูกของแม่เสืออภิญญาและเสือพงศกร นอนตายจากการถูกแร้วดักสัตว์งับบริเวณขานั้น

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า สรุปเสือโคร่งสรณ์สืบมีดังต่อไปนี้ 1.นักวิจัยจับใส่ปลอกคอดาวเทียมครั้งแรก 24 กันยายน 2566 แต่ปลอกคอทำงานเพียงช่วงสั้น 2 ราว 1 เดือน แล้วระบบ irridium มีปัญหา

2.มีการเปลี่ยนการติดตามจากดาวเทียมเป็นตามรับสัญญาณวิทยุ vhf ผสมกับการตั้งกล้องดักถ่ายในพื้นที่ห้วยขาแข้งตอนกลาง 3.ช่วง ก.ค.-ส.ค. ไม่สามารถรับสัญาณจากปลอกคอได้ รวมถึงไม่พบว่าเดินผ่านกล้องดักถ่าย 4.เมื่อเดือนกันยายน ทางอุทยานแม่วงก์แจ้งว่า มีเสือใส่ปลอกคอผ่านกล้องดักถ่าย ซึ่งคือ สรณ์สืบ แต่ถ่ายได้ตั้งแต่ ก.พ.2568

5.ภาพถ่ายสุดท้ายที่ห้วยขาแข้งคือ วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ถ่ายได้ไม่ห่างจากซากวัวแดงที่ล่าได้ ในห้วยขาแข้ง 6.พิกัดจากปลอกคอดาวเทียม แจ้งเตือนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 จึงได้เข้าตรวจสอบตามกลุ่มพิกัดดังกล่าว พบเพียงปลอกคอและชิ้นส่วน กระดูก โดยมีหลุมกับดักกลางท้องห้วยอยู่ไม่ห่างจากปลอกคอ 7.พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน และ 8.รวมอายุสรณ์สืบ คือ 3 ปี 3 เดือน

นายอรรถพลกล่าวว่า ช่วงนี้ระบบ irridium ปลอกคอโดนปิดกั้น นักวิจัยไม่สามารถติดต่อกับสรณ์สืบได้ เนื่องจากปัญหาสแกมเมอร์ฝั่งพม่า ป่าตะวันตก ทำให้สรณ์สืบโดนหางเลขไปด้วย

“ตอนนี้ได้สั่งการให้หัวหน้าห้วยขาแข้งไปเดินเคาะประตูบ้านชาวบ้านในบริเวณนั้นรวมทั้งพื้นที่แนวกันชน เรื่องขอความร่วมมือ เรื่องแร้วดักสัตว์ หากใครไม่ให้ความร่วมมือจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด รวมทั้งสั่งการให้หาแร้วดักสัตว์ ที่หลงเหลือในพื้นที่ทั้งหมด และเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของแร้วที่ทำสรณ์สืบตายด้วย” นายอรรถพลกล่าว

 

