ตร. เร่งพิจารณาหลักฐาน คดีสินบน 40 ล้าน ไชยชนก เตรียมส่งสำนวน ป.ป.ช.ใน 30 วัน

พนักสอบสวนบก.ป. เร่งพิจารณาหลักฐาน คดีติดสินบน 40 ล้าน รมว.ดีอี ชะลอปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และพนันออนไลน์ ก่อนส่งสำนวนให้ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน
จากกรณีนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงดีอี เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท. เผ่าภูมิ สมหมาย รองผกก.1บก.ป. หลังการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ว่า มีผู้มาติดสินบนติดสินบน 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่ให้เร่งปราบแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และพนันออนไลน์
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. กล่าวถึงความคืบหน้าในคดีดังกล่าวว่า ในตอนนี้พนักงานสอบสวนได้รับคำให้การของนายไชยชนกและลงบันทึกไว้หมดแล้ว ส่วนคำให้การก็เป็นไปตามที่สื่อได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ แต่รายละเอียดในเชิงลึกไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้กับสื่อมวลชนได้ ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลพร้อมกับหาหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาว่าจะมีการเรียกพยานหรือบุคคลใดเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งต้องให้เวลาทางเจ้าหน้าที่ได้ทำงาน
ส่วนที่ว่าพนักงานสอบสวนจะมีการส่งคำให้การของนายไชยชนกให้กับทาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาในวันที่ 8 ต.ค.68 นั้น ตอนนี้ยังไม่มีการส่งคำให้การหรือสำนวนใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา และรวบรวมพยานหลักฐาน จนกว่าทุกอย่างจะครบถ้วน และส่งสำนวนให้กับทางป.ป.ช.ตามระยะเวลาภายใน 30 วัน