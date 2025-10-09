ประกาศ ผลสอบ ก.พ. 2568 ภาค.ก วันนี้ ลิงก์เช็กผลสอบ-ช่องทางพิมพ์ใบรับรอง ที่นี่!
ผลสอบ ก.พ. 2568 – กรณี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2568 (Paper & Pencil) หรือ สอบ ก.พ. 2568 และเปิดให้มีการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดก็ถึงวันที่หลายคนรอคอย เมื่อ สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดการประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ สอบ ก.พ. 68 Paper & Pencil ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 นี้
โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
จากนั้นสามารถพิมพ์ “หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน” ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ใน 2 ช่องทาง คือ 1.เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th และ 2.แอปพลิเคชัน JOB OCSC ทั้งบนระบบ Android และ iOS
ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 09.42 น. ที่หน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. ได้มีแจ้งเตือนให้ทราบว่า “สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ปี 2568 ในวันที่ 9 ต.ค.68 ภายในเวลา 13.00 น. โดยสามารถดูผลคะแนนสอบได้ในวันที่ 10 ต.ค.68 และพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.68 เป็นต้นไป”