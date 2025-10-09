เผย ผู้สมัครสอบ ก.พ. 4.5 แสนคน สอบผ่านแค่ 4.3% เปิด 8 กรณีผลสอบเป็นโมฆะ

เปิดตัวเลข ผู้สอบผ่าน ก.พ. ปี 2568 จำนวน 19,488 ราย เพียง 4.33% ของผู้สมัครทั้งหมด 4.5 แสนคน
ก.พ. – ตามที่ สำนักงานก.พ.ได้มีประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2568 จำนวน 450,000 ที่นั่ง หลังปิดรับสมัครสอบเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบเต็มทุกที่นั่ง จำนวน 450,000 ราย
ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบ ‘ผ่าน’ การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2568 จำนวนทั้งสิ้น 19,488 ราย หรือประมาณ 4.33% ของทั้งหมด
ทั้งนี้ ทาง สำนักงาน ก.พ. ยังระบุข้อมูลที่ผู้สมัครสอบต้องทราบ ดังนี้
1. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
2. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้
3. หนังสือรับรองนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่าง ๆ ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกำหนดว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหนังสือรับรองฉบับนี้ จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2568
4. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซด์ https://job3.ocsc.go.th หรือ https://job.ocsc.go.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน” และทางแอปพลิเคชั่น “JOB OCSC” ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
5. เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ให้ผู้ที่สอบผ่านซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสมัครสอบ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบผ่าบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ตามข้อ 4 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ไปแสดงต่อส่วนราชการนั้น ๆ
6. สำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ให้ตาม ชื่อ – นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หลังการสมัครสอบ ให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านดังกล่าว เพื่อยื่นสมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบได้
7. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
8. ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ
8.1 เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
8.2 ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2568
8.3 ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2568 ลงวันที่ 20 มกราคม 2568
8.4 รูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบของผู้สอบผ่านไม่ตรงกับรูปถ่ายในฐานข้อมูลผู้สมัครสอบของสำนักงาน ก.พ.
9. สำนักงาน ก.พ. จะยกเลิกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. หากตรวจพบกรณีตามข้อ 8