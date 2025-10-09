คุมเพลิงได้แล้ว ไฟไหม้คอนโด ตรงข้ามห้างดังปิ่นเกล้า จนท.ใช้เครนฉีดน้ำ-เร่งช่วยผู้ติดค้าง
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม จากกรณี เหตุไฟไหม้คอนโดมิเนียม สูง 38 ชั้น ตรงข้ามห้างสรรพสินค้า พาต้า ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย โดยพบว่ากลุ่มควันอยู่ที่ชั้น 16
ทั้งนี้ หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่แล้ว พบว่ามีผู้ติดค้างหลายชั้น ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จึงได้เข้าช่วยเหลือ ไปบริเวณจุดสวนหย่อมของคอนโดมิเนียม และเร่งค้นหาผู้ติดค้างแต่ละชั้น โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครน เข้าไปฉีดน้ำดับเพลิงในชั้นต่างๆ
ล่าสุดเวลา 15.11 น. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการภายในอาคารให้การช่วยเหลือ ผู้ติดค้างบริเวณชั้นดาดฟ้า และบริเวณบันไดหนีไฟ รวมจำนวน 12 ราย อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย โดย อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้า ส่วนชั้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นั้น ควบคุมได้สงบแล้ว เมื่อเวลา 14.55 น.