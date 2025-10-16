สคบ.เตือนแม่ค้าออนไลน์ ระวังคุก ถ้ารายได้เกินปีละ 1.8 ล้าน แล้วไม่ขออนุญาตประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

สคบ.เตือนอินฟลูเอนเซอร์ขายของออนไลน์ ระวังเข้าข่ายทำธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ชี้ต้องโฆษณาอย่างถูกต้องไม่หลอกลวงผู้บริโภค
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออกคำแจ้งเตือน อินฟลูเอนเซอร์และผู้ค้าขายออนไลน์ที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียล หลังพบว่ามีบางรายโพสต์โฆษณาขายสินค้าพร้อมอวดยอดขาย “ถล่มทลาย” หรือ “ขายดีจนของหมด” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้อาจเข้าข่าย “โฆษณาเกินจริง” หรือ “ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า” อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
สคบ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับ ดูแล ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ขอเน้นย้ำว่าผู้ที่ทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป พ่อค้าแม่ค้า หรืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง หากมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือการชักชวนให้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ 1.8 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี ต้องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อ สคบ. ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งกำหนดให้สินค้าทุกชิ้นต้องมีการจัดทำฉลากสินค้าให้ครบถ้วน ถูกต้อง และการโฆษณาต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้า
สคบ.ระบุเพิ่มเติมว่า การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดตามกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ และหากพบว่ามีการโฆษณาอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงผู้บริโภคจะถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น ย้ำว่าหน่วยงานมีการติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างใกล้ชิด เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าออนไลน์
สคบ.ฝากถึงอินฟลูเอนเซอร์ยุคดิจิทัลว่า “ชื่อเสียงอาจสร้างได้จากคอนเทนต์ แต่ความน่าเชื่อถือต้องสร้างจากความถูกต้อง” การรู้เท่าทันกฎหมายและปฏิบัติอย่างรับผิดชอบ ไม่เพียงปกป้องผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังปกป้องตัวคุณเองจากการตกเป็นผู้กระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะในยุคนี้ “ยอดขายสูงไม่สำคัญเท่าความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค”