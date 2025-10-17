กรมการปกครอง อนุมัติ ผู้กองแคท ลาออกปลัดอำเภอแล้ว มีผลวานนี้ หลังยื่นร้องขอไปประกอบอาชีพอื่น 1 ต.ค. 68
จากกรณีจากกรณี ผู้กองแคท หรือ ร.ต.อ.อาทิติยา เบ็ญจะปัก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมการปกครอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ จากนั้นมีการขอตัวไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่ปรากฏว่ากรมการปกครองไม่อนุมัติ
เจ้าตัวจึงได้โพสต์ภาพข้อความผ่าน อินสตาแกรมและเฟซบุ๊ก ว่า “มีคำสั่งย้ายไปเป็นปลัด แต่เจ้าตัวไม่เคยเขียนคำร้องขอและไม่ได้สมัครใจ ขอย้ายไปที่ไหน คนออกคำสั่งนี้…จะว่ายังไง” จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จำนวนมาก
จนกระทั่งทนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่ไหวทำให้ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอลาออกจากราชการ โดยให้เหตุผลว่า ประสงค์ที่จะไปประกอบอาชีพอื่น ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของอธิบดีกรมการปกครอง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม กรมการปกครอง มีคำสั่ง เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 และคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 610/2568 เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ้ายต่างๆ และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2568 จึงอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย ลาออกจากราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2568 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2568
ขณะที่บัญชีรายละเอียดการอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ปรากฏชื่อของ ร้อยตำรวจเอก อาทิติยา เบ็ญจะปัก ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ อัตราเงินเดือน 26,270 (1 พ.ค.68) เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น