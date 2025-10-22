ชัชชาติ เข้มตรวจโป๊ะ-ท่าเรือทั่วกรุง ก่อนลอยกระทง จ่อขยายเขตมลพิษต่ำ รับมือฝุ่นฤดูหนาว

‘ชัชชาติ’ สั่งเข้มความปลอดภัยลอยกระทง 2568 ตรวจโป๊ะ ท่าเรือทั่วกรุง พร้อมขยายเขตมลพิษต่ำรับมือฝุ่น PM2.5 ช่วงฤดูหนาว
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่หน้าห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง และการรับมือฝุ่น PM2.5 ในช่วงฤดูหนาวว่า เรื่องงานลอยกระทงในปีนี้จะเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานสถานที่จัดงานลอยกระทงในพื้นที่ของตนเข้ามา และเน้นย้ำให้คาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ เช่น โคมลอย การจุดประทัด-ดอกไม้ไฟ การล่องเรือในแม่น้ำ ซึ่งในปีนี้ได้มีการซักซ้อมการกู้ภัยทางเรืออย่างเข้มข้น เนื่องจากที่ผ่านมามีเหตุการณ์ไฟไหม้เรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
นอกจากนี้ ได้ให้สํานักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจตรวจตราโป๊ะและท่าเรือในพื้นที่ทั้งหมด เช่น ต้องมีราวกั้น ต้องมีป้ายบอกน้ำหนักที่โป๊ะและท่าเรือสามารถรับจำนวนคนได้ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ประจําการในพื้นที่ลอยกระทงเพื่อความปลอดภัย อีกทั้ง กทม.จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของการจัดงานบริเวณใต้สะพานพระราม 8 และขอเชิญชวนประชาชนลอยกระทง 2568 เพื่อสืบสานประเพณีไทยด้วยการใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติและไม่ใช้ขนมปัง อาหารปลา หรืออาหารสัตว์ ในการทำกระทง เพราะหากลอยกระทงในบ่อน้ำที่เป็นพื้นที่ปิดจะทำให้น้ำเน่าเสียได้ รวมถึงทางเลือกในการรักษ์โลกด้วยการลอยกระทงออนไลน์
ในส่วนของเรื่องมาตรการป้องกันฝุ่น PM2.5 ในฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ กทม.ได้ดำเนินการไปหลายเรื่อง อาทิ การประกาศเขตควบคุมมลพิษต่ำ (Low Emission Zone : LEZ) และขยายเขตมลพิษต่ำเพิ่มขึ้น จากโซนวงแหวนชั้นใน ขยายเป็น 50 เขต พร้อมให้รถลงทะเบียนในบัญชีสีเขียว (Green List) เพื่อสามารถสัญจรในเขตควบคุมมลพิษต่ำ การปรับมาตรฐานควันดำให้เข้มข้นขึ้นเหลือเพียง 20% จากเดิม 30% ในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องระบาย เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน การร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมในเรื่องของการสนับสนุนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ในช่วงฤดูฝุ่น PM2.5 กับโครงการ “รถคันนี้#ลดฝุ่น” นอกจากนี้ จะได้ประสานงานกับจังหวัดนครนายกในเรื่องของการลดการเผาชีวมวลในช่วงที่ฝุ่น PM2.5 หนาแน่น พร้อมหารือเพื่อช่วยแก้ปัญหาภายในสัปดาห์นี้