บอสณวัฒน์ เปิดหลักฐานโอนเงินให้ กันจอมพลัง ไม่คิดว่าเป็นมูลนิธิคนอื่น ลั่น ควรบอกกันก่อน
จากกรณี นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความสิทธิมนุษยชน ได้เผยแพร่เอกสาร ข้อบังคับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ พร้อมว่า “ตามข้อบังคับของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ข้อ 39 กำหนดว่า ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไป..ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”
ก่อนที่ กันจอมพลัง จะออกมาระบุว่า ตนไม่ได้เป็นเป็นประธานมูลนิธิ ไม่ได้เป็นผู้บริหารองค์กร โดยระบุสาเหตุว่า “ผมเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ชื่อก็ชื่อผม ถ้าวันใดวันหนึ่งผมตุย(ตาย)ไปไม่ได้อยู่บนโลกนี้ แล้วมีคนอื่นมาขับเคลื่อนมูลนิธิแปลว่ามันไม่โปร่งใสเหรอ ผมพยายามขับเคลื่อนมูลนิธินี้ขึ้นมา เพื่อชื่อผมมันสามารถช่วยคนได้ หากวันใดผมไม่อยู่แล้ว มันก็ต้องช่วยเหลือคนได้ต่อไป แล้วการบริหารแบบนี้ไม่ได้มีแค่มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ มูลนิธิใหญ่ระดับประเทศ มูลนิธิผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ก็เอาผู้บริหารมาบริหารองค์กร”
อ่านข่าว – กันจอมพลัง โอดทำความดีมันยาก ลั่น เวลาจะคัดคน ขอแก้ข้อ39เปลี่ยนมูลนิธิรับช่วงต่อแทนของ ‘ธรรมนัส’
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ผู้ก่อตั้งและเจ้าของเวที ‘มิสแกรนด์’ และรับลิขสิทธิ์เวทีการประกวด ‘มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์’ (MUT) ที่เคยโอนเงินช่วยมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เป็นจำนวน 5 หมื่น
ได้ออกมาโพสต์ผ่านเพจ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil” ระบุว่า ผมโอนช่วยกัน 50,000 เพราะคิดว่าเป็นของกัน สรุปมูลนิธิเป็นของคนอื่น ควรบอกก่อนให้คนโอน
พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินเข้ามูลนิธิ