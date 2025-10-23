แบกรับปีละ6,000ลบ.! กทม. กางเหตุผลปรับค่าโดยสาร ‘สายสีเขียวส่วนต่อขยาย’ นักศึกษา-สูงวัย รับส่วนลด เริ่ม 1 พ.ย. นี้ 

กทม. กางแผนปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในส่วนต่อขยายทั้งสามช่วง เด็กและนักศึกษา และผู้สูงอายุ มีส่วนลด เริ่ม 1 พ.ย. นี้
สืบเนืองจาก นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า กทม.เตรียมปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในส่วนต่อขยายทั้งสามช่วง ได้แก่ หมอชิต-คูคต, บางจาก-สมุทรปราการ และโพธิ์นิมิตร-บางหว้า โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.68 เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 1 พ.ย. 68 กทม. ปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต-คูคต / บางจาก-สมุทรปราการ / โพธิ์นินิมิตร-บางหว้า เริ่มต้นที่ 17 – 45 บาท ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามช่วงระหว่างส่วนสัมปทานและส่วนต่อขยาย ค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน 65 บาทผู้โดยสารที่เดินทางช่วงส่วนสัมปทาน (ราคาเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
โดยปัจจุบัน กทม.ดูแลการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย) รวม 36 สถานี ระยะทาง 44 กม. การปรับอัตรา ค่าโดยสารครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนจากอัตราเดิม 15 บาทตลอดสาย มาเป็นโครงสร้าง “ค่าโดยสารตามระยะทาง” (Distance Fare) เพื่อให้สะท้อนต้นทุนการให้บริการที่แท้จริง และรักษาความมั่นคงของระบบขนส่งมวลชนในระยะยาว
ทั้งนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงค่าใช้จ่ายรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย1 และส่วนต่อขยาย 2 ประมาณปีละ 8,400 ล้าน ซึ่งได้เก็บค่าโดยสารประมาณปีละ 2,400 ล้าน ฉะนั้นก็มีส่วนต่างอยู่ประมาณ 6,000 ล้าน โดยมี 3 ขั้นตอน อ่านข่าวเพิ่มเติม ‘นภาพล’ ลั่นบอกแล้วไม่เชื่อ! เคยแนะจ่าย ‘สายสีเขียว’ ก่อนโดนดอกเบี้ยอ่วม – ‘ชัชชาติ’ ลุกแจงยิบแผน 3 ขั้นอุดหนี้
เมื่อสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2568สภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยรายละเอียดมีดังนี้
เดิมค่าโดยสารส่วนต่อขยาย 15 บาท ตลอดสาย
ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนค่าจ้างเดินรถและค่าบำรุงรักษา
ค่าใช้จ่ายการเดินรถในส่วนต่อขยายปีละ 9,012 ล้านบาท
รายได้จากการเดินรถอัตรา 15 บาท ตลอดสาย ปีละ 2,400 ล้านบาท
กทม. ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายและใช้งบประมาณชดเชยส่วนต่าง ปีละกว่า 6,000 ล้านบาท
สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร
เด็กและนักศึกษา (อายุไม่เกิน 23 ปี) ลดค่าโดยสาร 30%
และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ลดค่าโดยสาร 50%
ประชาชนสามารถสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการจราจรและขนส่ง โทร. 02 354 1211 หรือ เว็บไซต์ https://traffic.bangkok.go.th, บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด โทร. 0 2168 3368 หรือเว็บไซต์ https://www.thanakom.co.th, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2617 6000 หรือ Facebook Page “รถไฟฟ้าบีทีเอส”
กทม. ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ การปรับค่าโดยสารครั้งนี้มุ่งหวังให้ระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้ “ระบบขนส่งมวลชนของคน กรุงเทพฯ” เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ ในระยะยาว กทม. จะยังคงพัฒนาและดูแลระบบขนส่งเพื่อคนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง