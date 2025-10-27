กันจอมพลัง โอนเงินส่วนตัว5หมื่นคืน ณวัฒน์ สวนทันควัน ลั่นไม่ต้องการ ชี้เอาเงินมูลนิธิเท่านั้น

ในประเทศ

กันจอมพลัง แนบหลักฐานโอนเงินส่วนตัว5หมื่นคืน ณวัฒน์ สวนทันควัน ลั่นไม่ต้องการ ชี้เอาเงินมูลนิธิเท่านั้น

จากกรณีที่ “มูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้” ได้ออกมาแถลงชี้แจงต่อสังคมถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการและการใช้เงินบริจาค ส่งผลให้เกิดกระแสตั้งคำถามในวงกว้าง และแบ่งความคิดเห็นของประชาชนออกเป็นหลายฝ่าย

ต่อมา นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” แถลงเรื่องเงินบริจาคของมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ ซึ่งในตอนหนึ่ง นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริจาค เข้ามารับฟังการแถลงข่าวด้วยโดยนายณวัฒน์ ได้ตั้งคำถามกับ “กัน จอมพลัง” จนกลายเป็นวิวาทะดังในโลกออนไลน์จำนวนมาก

อ่านข่าวณวัฒน์ บุกทวงเงินบริจาค กลัวโยงฟอกเงิน ถาม อีฟ ทำไมไม่บอกเป็นปธ. ซัด กันจอมพลัง แค่พรีเซนเตอร์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความผ่านเพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ระบุว่า

ตอนนี้ผมได้โอนเงินส่วนตัวผมคืนให้ 50000 ตามที่คุณณวัฒน์ เจ้าของมิสแกรนด์ ขอเงินบริจาคช่วยชายแดนคืนจากมูลนิธิ ผมได้โอนกลับไปที่บุญชีที่คุณณวัฒด์เปิดขอบริจาคเอาเงินให้ทหารครับ

พร้อมกับแนบหลักฐานการโอนเงิน

ต่อมา นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล โพสต์ข้อความผ่านเพจ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil” ระบุว่า

ผมไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัวของกัน ผมต้องการเงินคืนจากมูลนิธิ เพื่อให้เราหลุดพ้นการเกี่ยวโยง

