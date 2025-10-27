กันจอมพลัง โอนเงินส่วนตัว5หมื่นคืน ณวัฒน์ สวนทันควัน ลั่นไม่ต้องการ ชี้เอาเงินมูลนิธิเท่านั้น

กันจอมพลัง แนบหลักฐานโอนเงินส่วนตัว5หมื่นคืน ณวัฒน์ สวนทันควัน ลั่นไม่ต้องการ ชี้เอาเงินมูลนิธิเท่านั้น
จากกรณีที่ “มูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้” ได้ออกมาแถลงชี้แจงต่อสังคมถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการและการใช้เงินบริจาค ส่งผลให้เกิดกระแสตั้งคำถามในวงกว้าง และแบ่งความคิดเห็นของประชาชนออกเป็นหลายฝ่าย
ต่อมา นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” แถลงเรื่องเงินบริจาคของมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ ซึ่งในตอนหนึ่ง นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริจาค เข้ามารับฟังการแถลงข่าวด้วยโดยนายณวัฒน์ ได้ตั้งคำถามกับ “กัน จอมพลัง” จนกลายเป็นวิวาทะดังในโลกออนไลน์จำนวนมาก
อ่านข่าว – ณวัฒน์ บุกทวงเงินบริจาค กลัวโยงฟอกเงิน ถาม อีฟ ทำไมไม่บอกเป็นปธ. ซัด กันจอมพลัง แค่พรีเซนเตอร์
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความผ่านเพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ระบุว่า
ตอนนี้ผมได้โอนเงินส่วนตัวผมคืนให้ 50000 ตามที่คุณณวัฒน์ เจ้าของมิสแกรนด์ ขอเงินบริจาคช่วยชายแดนคืนจากมูลนิธิ ผมได้โอนกลับไปที่บุญชีที่คุณณวัฒด์เปิดขอบริจาคเอาเงินให้ทหารครับ
พร้อมกับแนบหลักฐานการโอนเงิน
ต่อมา นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล โพสต์ข้อความผ่านเพจ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil” ระบุว่า
ผมไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัวของกัน ผมต้องการเงินคืนจากมูลนิธิ เพื่อให้เราหลุดพ้นการเกี่ยวโยง