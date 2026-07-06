เปิดภาพ จนท.เข้าช่วยคนติดค้าง ไฟไหม้คอนโดย่านลาดพร้าว มีคนสำลักควัน 9 ราย เร่งหาสาเหตุ
จากกรณีเจ้าหน้าที่รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโดมิเนียม ซอยนาคนิวาส 42-44 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าวนั้น
อ่านข่าว – ด่วน! ไฟไหม้ ชั้น 5 คอนโดดัง ย่านลาดพร้าว เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือคนติดค้าง
เมื่อเวลา 09.24 น. วันที่ 6 กรกฎาคม ตำรวจ สน.โชคชัย รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ซอยนาคนิวาส 42-44 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง 8 ชั้น พบแสงเพลิงลุกไหม้และกลุ่มควันห้องพัก บริเวณชั้น 5 เจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดระงับเหตุใช้เวลา 15 นาทีเพลิงสงบลง พบมีผู้หญิง 1 รายติดค้างอยู่ภายในห้องพักใกล้ห้องที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงเร่งระบายควันและดำเนินการช่วยเหลือนำตัวลงสู่พื้นที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีอาการสำลักควัน จำนวน 9 ราย เป็นเพศชาย 3 ราย เพศหญิง 6 ราย ทีมอาสาสมัครกู้ภัยจึงทำการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ จำนวน 7 ราย และนำส่งโรงพยาบาล จำนวน 2 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไป