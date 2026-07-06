ทนายคนขับรถ ปปช. ยัน ลูกความปฏิเสธคดีสินบนทองคำ อ้างตำรวจบิดเบือนข้อมูล

ทนาย ‘สุรสิทธิ์’ คนขับรถ ‘เอกวิทย์’ ยันลูกความปฏิเสธคดีสินบนทองคำ ขอยื่นคำให้การเป็นหนังสือภายใน 15 วัน อ้างตำรวจบิดเบือนข้อมูล
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินคณะกรรมการไต่สวนอิสระ ที่ตั้งขึ้นโดยประธานศาลฎีกา ได้นัด นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมด้วยพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. นายสมบัติ ธรธรรมอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช.ในขณะนั้น นายสุรสิทธิ์ พลเรือนคนขับรถประจำตัวของนายเอกวิทย์ รวม 4 คน ความผิดเกี่ยวกับปฎิบัติหน้าที่มิชอบ
กรณีที่นาย เอกวิทย์ เรียกรับสินบนทองคำ 246 บาท จากพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ที่ถูก ป.ป.ช.ไต่สวนคดีรับผลประโยชน์จากเว็บพนันออนไลน์
ต่อมา นายสุรสิทธิ์ พร้อมด้วย นายอมร กุศล ทนายความ เดินทางมาที่ศาลฎีกา ก่อนจะให้สัมภาษณ์ บอกว่า วันนี้พาลูกความมารับทราบข้อกล่าวหาในฐาน ร่วมกันสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งได้ให้การปฏิเสธ เบื้องต้นได้ขอชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน คาดว่าจะยื่นส่งข้อมูลในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ ซึ่งตามขั้นตอนคณะกรรมการไต่สวนอิสระจะพิจารณาจากหลักฐานที่ตนเองยื่นชี้แจง แล้วนำไปพิจารณาว่าจะชี้มูลหรือไม่ ทนายความย้ำว่า ขั้นตอนนี้เป็นเพียงแค่การรับฟังเพื่อไปประกอบการพิจารณา ไม่ได้เป็นการนั่งบัลลังก์พิจารณาคดี
ส่วนการชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาตนเอง ไม่ทราบว่าท่านอื่นยื่นชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดหรือไม่ แต่เบื้องต้นลูกความของตนเองจะชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิเสธข้อกล่าวหา เนื่องจากมองว่าในชั้นตำรวจในการบิดเบือนข้อมูล ซึ่งส่วนของการบิดเบือนข้อมูลไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของคณะกรรมการไต่สวน อิสระ 9 ท่าน
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าตอนนี้คณะกรรมการไต่สวนอิสระมีมติชี้เเจ้งข้อหาถึง 9 ต่อ 0 ตนเองยังไม่ทราบข้อมูลนี้ว่าสื่อมวลชนนำมามาจากไหน
ขณะเดียวกันเรื่องของกรณี การอุ้มลูกความของตนเองไปรีดสอบข้อมูลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะนี้ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตภาค 8 ซึ่งตอนนี้ศาลรับไต่สวนแล้ว
นายอมรบอก กล่าวอีกว่าก่อนหน้านี้ ลูกความของตนเองมีความกังวลใจเรื่องคดีสินบนทองคำอย่างมากแต่พอเห็นข้อมูลพยานหลักฐานต่าง ๆ ในการต่อสู้คดีทั้งหมด ตอนนี้สบายใจขึ้นแล้ว