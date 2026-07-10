รินริน สารภาพ รับจ้างลำเลียงเฮโรอีน ใส่กระเป๋าลายช้าง ส่งต่ออุทัย-แอร์มีนา อ้างรับค่าจ้างครั้งละแสน

รินริน สารภาพ รับจ้างลำเลียงเฮโรอีน ใส่กระเป๋าลายช้าง ก่อนส่งต่ออุทัย-แอร์มีนา อ้างรับค่าจ้างครั้งละแสน
จากกรณี พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.) พร้อมด้วยพล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ในฐานะรอง ผอ.ศูนย์ยาเสพติดนครบาล สนธิกำลังร่วมกับตำรวจ ภ.จว.พะเยา จับกุม นายเอกวิทย์ ยงณิชกุล หรือ เพ้ง หรือ ริน ริน อายุ 41 ปี คนจ้าง นายอุทัย คุณาภิวัฒน์ บุคคลที่สวมฮู้ดสีน้ำเงิน นำยาเสพติดให้ แอร์มีนา ที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาได้ที่ จ.พะเยา เบื้องต้นอยู่ระหว่างควบคุมตัวสอบสวน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าว่า จากการสอบสวน นายเอกวิทย์ ให้การว่า มีอาชีพรับจ้าง ประกอบอาชีพเกษตรตามฤดูกาล ภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ยอมรับว่าเป็นผู้รับจ้างขนส่งยาเสพติดประเภทเฮโรอีน บรรจุในกระเป๋าลายช้าง โดยรับคำสั่งให้ส่งมอบยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมอ้างว่าได้ค่าจ้างเป็นเงินครั้งละประมาณ 100,000 บาท นอกจากนี้ ยังยอมรับว่ารู้จักนายยอุทัยผ่านงานเทศกาล จ.น่าน