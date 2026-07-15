โดนแล้ว ‘หมวดนัท’ แต่งกายทหารจ้อสื่อ ตร.แจ้ง 4 ข้อหาหนัก แต่งกายแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน-ใช้วิทยุไม่ขออนุญาต-ไขข่าวลือ-เสื้อเกราะ
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม ที่ สน.พหลโยธิน ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ หรือ หมวดนัทเดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.สราวุธ บุตรดี ผกก.(สอบสวน) บก.สส.บช.น. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา กรณีแต่งกายคล้ายชุดทหารเข้าไปในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. เมื่อวันที่ (12 ก.ค.) และมีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ หรือหมวดนัท ภายหลังให้สัมภาษณ์ที่โกดัง กัน จอมพลัง ย่านสมุทรปราการ ได้เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ ในชุดสวมสูทสีเทาเข้ม เสื้อเชิ้ตทับในสีขาว โดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด ก่อนเดินเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ด้าน พ.ต.อ.สราวุธ ในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการทำคดี เปิดเผยว่า เบื้องต้นวันนี้หมวดนัท ประสานเพื่อเข้ามาพบพนักงานสอบสวน หลังเห็นตนเองปรากฏตามข่าว จึงเข้ามามอบตัว ซึ่งในเบื้องต้นจากการสอบสวนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีทั้งหมด 4 ข้อหาหลัก ประกอบด้วย 1.ใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.แสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ 3.ไขข่าวแพร่หลายข้อมูลเท็จ (ข่าวลือ) จนทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจ ซึ่งจากการที่หมวดนัทให้สัมภาษณ์ในบางส่วนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงและ 4.ความผิดเกี่ยวกับครอบครองยุทธภัณฑ์ หากผลการตรวจพิสูจน์ “เสื้อเกราะ” ที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุยืนยันว่าเป็นเสื้อเกราะจริงก็จะดำเนินคดีเพิ่มเติม
ทั้งนี้ สถานะของ “หมวดนัท” ในขณะนี้ถือเป็น “ผู้ต้องหา” อย่างเป็นทางการแล้ว ในชั้นสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหายังคงไม่ยอมให้การใดๆ ซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำอย่างละเอียด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ต้องหาเดินทางมาแสดงตัวและเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตนเอง ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องทำสัญญาประกันตัว