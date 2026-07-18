‘ชัชชาติ’ เสียใจไฟไหม้ตากสิน11 วอนใครใจบุญ ‘รับเลี้ยงน้อง’ 17 ชีวิตที่ยังรอด

‘ชัชชาติ’ เสียใจ เหตุไฟไหม้ตากสิน วอนใครใจบุญ ช่วยรับเลี้ยงน้องแมว 17 ชีวิตที่ยังรอด – สอบถามดับเพลิง คาดไฟลุกลามชั้น 1 เผย ถึงที่เกิดเหตุใน 6 นาที
สืบเนื่องกรณี เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน เมื่อเวลา 06.00 น. ภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 11 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นบ้าน 3 ชั้น บริเวณชั้นที่ 1 พบแสงเพลิงไหม้และกำลังลุกลามชั้นที่ 2 เจ้าหน้าที่จึงเร่งใช้น้ำฉีดประมาณ 15 นาทีเพลิงสงบลง
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในห้องบริเวณชั้นที่ 2 พบผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นเพศชายอายุ 62 ปี และเพศหญิงอายุ 58 ปี นอกจากนี้ยังพบซากแมวตายกว่า 30 ตัวในกรงเลี้ยง ก่อนช่วยเหลือแมวรอดชีวิตออกมาได้ 13 ตัว โดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) และแพทย์นิติเวช รพ.ศิริราช ร่วมชันสูตรศพและเก็บหลักฐาน สอบสวนเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไป
อ่านข่าว : สลด ไฟไหม้บ้านย่านสำเหร่ เจ้าบ้านดับ 2 แมว 30 ตัวตายคากรงเลี้ยง จนท. ช่วยรอด 13 ตัว
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 11.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ โดยนายชัชชาติสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าขณะนี้แมวที่รอดชีวิต ถูกนำส่งไปที่ใด
นายชัชชาติกล่าวว่า เมื่อเช้ามีเหตุน่าเสียใจเกิดขึ้น เป็นบ้านเป็นเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย บ้านแฝด 2 หลัง ฝั่งซ้ายมีเพลิงลุกไหม้ มีคุณลุง คุณป้า 2 ท่านพักอยู่ด้านบนบริเวณชั้น 2 เสียชีวิตจากควันเพลิง หนีไม่ทัน คาดว่าควันน่าจะเข้าไป
แต่บ้านหลังติดกันมีผู้อยู่อาศัยมากกว่าหลังที่เกิดเหตุ รอดชีวิตออกมาได้ทั้งหมด
“น่าจะมีเชื้อเพลิงเยอะ ดับเพลิงกี่นาทีถึง ท่าน ผอ.เขต เร็วไหม?” นายชัชชาติสอบถาม
โดยทราบว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าถึงพื้นที่ภายในเวลา 6 นาที แต่เมื่อมาถึงก็พบว่าไฟลุกลามเต็มบ้านแล้ว
นายชัชชาติยังสอบถามว่า ใครเป็นผู้ที่แจ้งเหตุ ทราบว่ามีประชาชนพบเห็นว่า คนในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ฝั่งตรงข้าม เป็นผู้โทรแจ้งเหตุอัคคีภัย
“ขอแสดงความเสียใจ ทีนี้มีประเด็นคือว่า คุณลุงคุณป้าท่านเป็นคนใจบุญ ก็เลี้ยงแมวไว้เยอะประมาณ 100 ตัว เสียชีวิตไป 73 ตัว ยังมีแมวที่รอดชีวิตอยู่ 17 ตัว ตอนนี้เราส่งไปที่สำนักงานเขตธนบุรีแล้ว แต่เที่ยงนี้ 12.00 น. จะส่งแมวทั้ง 17 ตัวนี้ไปที่เขตประเวศ ศูนย์พักพิงสุนัขแมวจรจัด (บ้านน้องหมา น้องแมวประเวศ)
“พวกเราถ้าใครใจบุญ อยากรับเลี้ยงแมว 17 ตัวที่รอดชีวิตขอให้มาติดต่อ เผื่อมีคนที่อยากจะรับแมวไป เป็นเรื่องที่น่าเสียใจ คุณลุงคุณป้าท่านก็ใจบุญ เลี้ยงไว้เกือบร้อยตัว แต่ว่าคงสำลักควัน เพราะเลี้ยงในกรง
ช่วยอุปการะแมวเหล่านี้ แวะไปดูได้ จะได้ช่วยบรรเทาทุกข์เขาด้วย” นายชัชชาติกล่าว
นายชัชชาติกล่าวด้วยว่า ขอให้ประชาชนระมัดระวังความปลอดภัยในเรื่องเชื้อเพลิงต่างๆ ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว แต่บางครั้งก็อาจจะไม่ทันการณ์ เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ เรื่องควัน มักลุกลามไปรวดเร็วทั้งอาคาร ซึ่งกรณีนี้คาดว่าเหตุเกิดจากบริเวณชั้น 1 ลุกลามขึ้นไปยังชั้น 2
“ขอแสดงความเสียใจกับญาติทุกคน เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย ต้องช่วยกันระมัดระวังด้วย” นายชัชชาติกล่าวทิ้งท้าย