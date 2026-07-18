‘ส.ก.2 เขต’ เชคแฮนด์ลงพื้นที่อุโมงค์รั่ว ชัชชาติ ลั่น ‘รักกัน ทำงานดีทั้งคู่’

‘ส.ก.2 เขต’ เชคแฮนด์ลงพื้นที่อุโมงค์รั่ว ชัชชาติ ลั่น ‘รักกัน ช่วยกัน ทำงานดีทั้งคู่’
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม เวลาประมาณ 10.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยแพร่ภาพสด ขณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุถนนทรุดตัว บริเวณถนนประชาธิปก ช่วงวงเวียนใหญ่ ภายหลังเกิดเหตุดินทรุดตัวจากน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในจุดที่ต่ำที่สุด ส่งผลให้ชั้นดินด้านนอกทรุดตัวและกระทบต่ออาคารข้างเคียง ซึ่งขณะนี้ผ่านมาเป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้ว
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ในช่วงหนึ่ง นายชัชชาติกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินการอย่างเต็มที่ ทั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การประปานครหลวง (กปน.) รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะเรื่องการจราจรก็เป็นเรื่องใหญ่
“ขอบคุณประชาชนด้วยที่ปรับแผน ตอนนี้มีโครงการทำ Cell Broadcast ของทาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สามารถแจ้งเหตุได้ในรัศมี 10 กิโลเมตร ช่วยให้เรากำกับการแจ้งเหตุได้ดี ไม่ใช่กระจายไปทั่วประเทศ
วันนั้น Cell Broadcast ก็ช่วยแจ้งในเรื่องการปิดถนน ใครเข้ามาในพื้นที่ก็เด้งแจ้งเตือน” นายชัชชาติกล่าว และว่า ไม่ต้องเป็นห่วงนะ ตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้น แต่ก็คงต้องไปไล่ตรวจให้ละเอียด
เมื่อนายชัชชาติสอบถามเจ้าหน้าที่ รฟม.ถึงความคืบหน้าสถานการณ์ดินทรุดตัวและถนนยุบตัวหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล (อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 24 กันยายน 2568
โดยได้รับทราบว่า ที่หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล มีความเสียหายหนักกว่า เนื่องจากมีดินไหลเข้าไปในอุโมงค์ แต่กรณีนี้เป็นเพียงน้ำรั่วเข้า
“ที่วชิระมีความ complicate เพราะมีท่อประปาแตกด้วย มันก็เลยเพิ่มน้ำลงไปในนั้นทำให้เกิดปัญหา จึงต้องนำส่วนประปา (กปน.) มาด้วยในวันนี้” นายชัชชาติเผย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างนี้ นายชัชชาติหันไปทักทาย นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในพื้นที่เขตธนบุรี และ นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล ส.ก.เขตคลองสาน ซึ่งเดินทางมาร่วมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โดยนายชัชชาติได้แนะนำให้ประชาชนที่รับชมไลฟ์ได้รู้จักกับ ส.ก.ทั้ง 2 ท่าน ก่อนที่ ส.ก.ทั้ง 2 เขต จะจับมือเชคแฮนด์ เพื่อส่งสัญญะพร้อมร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนประชาชน
“อันนี้คลองสาน อันนี้ธนบุรี รักกัน ก็ช่วยคอยประสานงานกัน เรียบร้อยดีนะประชาชน ดูเรื่องการจราจรหน่อย เต็มที่เลย มีอะไรก็บอกตัวแทนที่น้องประชาชน ทำงานดีทั้งคู่ เก่งทั้งคู่” นายชัชชาติเผย