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ลุ้นผลตรวจเลือด ร.ต.ต. เมาแล้วขับรถชน 3 แม่ลูก จนแม่เสียชีวิตหรือไม่ กำแพงเพชรยันดำเนินคดีเด็ดขาด

20.07.26 | 10:05 น.

เก็บตัวอย่างเลือด ร.ต.ต. วัดแอลกอฮอล์แล้ว เหตุชน จยย. 3 แม่ลูก จนแม่เสียชีวิต ภ.จว.กำแพงเพชรยัน หาก ‘เมาแล้วขับ’ ดำเนินคดีไม่ละเว้น

จากกรณีรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้ 3 แม่ลูกที่โดยสารมากับรถจักรยานยนต์กระเด็นไปคนละทิศละทาง แม่กระเด็นตกไปอยู่ในท่อระบายน้ำ ส่วนลูกชายวัย 13 ปี และ 9 ปี กระเด็นไปอยู่กลางถนน อาการสาหัสทั้ง 3 คน ก่อนที่ผู้เป็นแม่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนคู่กรณีคือ ร.ต.ต.เกรียงไกร อายุ 53 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองลาน ยังอยู่ในที่เกิดเหตุ ยืนยันพร้อมรับผิดชอบ ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์เผยว่ารถกระบะขับชนท้ายรถมอเตอร์ไซต์ และได้กลิ่นเหล้าจากตำรวจ แต่พอตำรวจร้อยเวรมากลับบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้า เหตุเกิดวันที่ 18 กรกฎาคมนั้น

ล่าสุด ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ออกคำชี้แจงลงวันที่ 19 กรกฎาคม ถึงที่เกิดขึ้น ยืนยันเก็บตัวอย่างเลือด ร.ต.ต. คนขับรถกระบะไปตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้ว หากพบว่าเกินกฎหมายกำหนด จะดำเนินคดีเด็ดขาด ไม่ละเว้น ย้ำ สภ.คลองลาน ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย


คำชี้แจงระบุถึงวันเกิดเหตุคือ วันที่ 18 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 15.30 น. พนักงานสอบสวน สภ.คลองลาน รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน เมื่อไปถึงพบกระบะโตโยต้า สีดำ ผู้ขับขี่คือ ร.ต.ต. สังกัด สภ.คลองลาน ชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ที่มี น.ส.ปิยวดี เป็นผู้ขับขี่ และมีบุตรชายอีก 2 คนนั่งซ้อนท้ายมาด้วย ทั้งหมดได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่ น.ส.ปิยวดี จะเสียชีวิต พนักงานสอบสวนได้ประสานแพทย์ รพ.คลองลาย เก็บตัวอย่างเลือดของ ร.ต.ต. ที่ยังรักษาตัวอยู่ เพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ หากพบว่าเกินกฎหมายกำหนด เข้าข่ายเมาแล้วขับ จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่ละเว้น

ภ.จว.กำแพงเพชร ยืนยันคดีนี้ สภ.คลองลาน รวบรวมพยานหลักฐานรอบคอบ และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ยืนยันว่าหากตำรวจทำผิดไม่ละเว้น โดยเฉพาะเมาแล้วขับ ถือเป็นความผิดร้ายแรง ต้องลงโทษอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม หากญาติผู้เสียชีวิต หรือประชาชนท่านใดมีข้อมูลเกี่ยกับเรื่องนี้สามารถพบพนักงานสอบสวน สภ.คลองลาน หรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภ.จว.กำแพงเพชร พร้อมให้ความเป็นธรรม

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