ลุ้นผลตรวจเลือด ร.ต.ต. เมาแล้วขับรถชน 3 แม่ลูก จนแม่เสียชีวิตหรือไม่ กำแพงเพชรยันดำเนินคดีเด็ดขาด

เก็บตัวอย่างเลือด ร.ต.ต. วัดแอลกอฮอล์แล้ว เหตุชน จยย. 3 แม่ลูก จนแม่เสียชีวิต ภ.จว.กำแพงเพชรยัน หาก ‘เมาแล้วขับ’ ดำเนินคดีไม่ละเว้น
จากกรณีรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้ 3 แม่ลูกที่โดยสารมากับรถจักรยานยนต์กระเด็นไปคนละทิศละทาง แม่กระเด็นตกไปอยู่ในท่อระบายน้ำ ส่วนลูกชายวัย 13 ปี และ 9 ปี กระเด็นไปอยู่กลางถนน อาการสาหัสทั้ง 3 คน ก่อนที่ผู้เป็นแม่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนคู่กรณีคือ ร.ต.ต.เกรียงไกร อายุ 53 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองลาน ยังอยู่ในที่เกิดเหตุ ยืนยันพร้อมรับผิดชอบ ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์เผยว่ารถกระบะขับชนท้ายรถมอเตอร์ไซต์ และได้กลิ่นเหล้าจากตำรวจ แต่พอตำรวจร้อยเวรมากลับบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้า เหตุเกิดวันที่ 18 กรกฎาคมนั้น
ล่าสุด ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ออกคำชี้แจงลงวันที่ 19 กรกฎาคม ถึงที่เกิดขึ้น ยืนยันเก็บตัวอย่างเลือด ร.ต.ต. คนขับรถกระบะไปตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้ว หากพบว่าเกินกฎหมายกำหนด จะดำเนินคดีเด็ดขาด ไม่ละเว้น ย้ำ สภ.คลองลาน ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
- ร.ต.ต. ขับกระบะพุ่งชน จยย.3แม่ลูก ร่างแม่กระเด็นมุดท่อระบายน้ำ ดับสลด 2ลูกสาหัส พยานยันกลิ่นเหล้าหึ่ง
คำชี้แจงระบุถึงวันเกิดเหตุคือ วันที่ 18 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 15.30 น. พนักงานสอบสวน สภ.คลองลาน รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน เมื่อไปถึงพบกระบะโตโยต้า สีดำ ผู้ขับขี่คือ ร.ต.ต. สังกัด สภ.คลองลาน ชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ที่มี น.ส.ปิยวดี เป็นผู้ขับขี่ และมีบุตรชายอีก 2 คนนั่งซ้อนท้ายมาด้วย ทั้งหมดได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่ น.ส.ปิยวดี จะเสียชีวิต พนักงานสอบสวนได้ประสานแพทย์ รพ.คลองลาย เก็บตัวอย่างเลือดของ ร.ต.ต. ที่ยังรักษาตัวอยู่ เพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ หากพบว่าเกินกฎหมายกำหนด เข้าข่ายเมาแล้วขับ จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่ละเว้น
ภ.จว.กำแพงเพชร ยืนยันคดีนี้ สภ.คลองลาน รวบรวมพยานหลักฐานรอบคอบ และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ยืนยันว่าหากตำรวจทำผิดไม่ละเว้น โดยเฉพาะเมาแล้วขับ ถือเป็นความผิดร้ายแรง ต้องลงโทษอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม หากญาติผู้เสียชีวิต หรือประชาชนท่านใดมีข้อมูลเกี่ยกับเรื่องนี้สามารถพบพนักงานสอบสวน สภ.คลองลาน หรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภ.จว.กำแพงเพชร พร้อมให้ความเป็นธรรม