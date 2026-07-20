ศาลปกครองกลาง ไม่รับคำฟ้อง เพิกถอน EHIA อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดไว้พิจารณา

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิกถอน EHIA อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดไว้พิจารณา และจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
โดยศาลวินิจฉัยคดีนี้โดยสรุปว่า ผู้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นสุดท้าย คือ คณะรัฐมนตรี ดังนั้นการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี จึงเป็นอำนาจอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ที่ดินและเพิกถอนพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 (กรมชลประทาน) อยู่ระหว่างเตรียมการนำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ และเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามมาตรา 49 และมาตรา 51/6 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
ผู้ฟ้องคดีจึงยังมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ เมื่อศาลปกครองไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ จึงไม่จำต้องพิจารณาคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี
จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปิดหน้าออนไลน์: ฝ่ากระแสร้อน อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด เฉือนป่าตะวันออก ระวังเผือกร้อนกว่า SAVEทับลาน
- สผ.ยัน ยังไม่มีการอนุมัติสร้างอ่างเก็บน้ำวังโตนด-เพิกถอนอช.น้ำตกเขาสิบห้าชั้น