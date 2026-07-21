ทนายสายหยุด ลุยแจ้งความ หนุ่มบาร์โฮสต์สวมครุยเนติบัณฑิต ลั่นทนดูไม่ได้ ต้องดำเนินคดีปรามไว้
จากกรณีร้านบาร์โฮสต์แห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา เผยแพร่คอนเทนต์หนุ่มบาร์โฮสต์ของร้าน สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกไท ทับด้วยครุยที่มีลักษณะคล้ายกับครุยเนติบัณฑิต จนเกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสม พร้อมเรียกร้องให้สภาทนายความแอ๊กชั่นกับเรื่องดังกล่าว
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เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม นายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความชื่อดัง เปิดเผยว่า ในฐานะทนายความทนดูไม่ได้จึงทำการกล่าวโทษ
จากกรณีมีหนุ่มบาร์โฮสต์สวมครุยเนติบัณฑิต นักกฎหมายบางคนบอกว่าไม่เป็นความผิดใดๆ ส่วนตัวมองว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพ์ มาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) กรณีโพสต์รูปอันเป็นเท็จเนื่องจากหนุ่มโฮสต์ไม่ใช่ทนาย
“การกระทำดังกล่าวเป็นการบิดเบือน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนได้ ผมไม่อยากเห็นคนใส่ครุยเนติในร้านอาบอบนวด หรือในสถานที่ไม่เหมาะไม่ควรจึงต้องดำเนินคดีปรามไว้” นายสายหยุดกล่าว