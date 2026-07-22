วิพุธ เปิดภาพ ซ่อมทางเท้าศาลาแดง งบ 9.1 ล. ซัด ผู้รับเหมาหละหลวม รื้อประวัติพบเหตุวุ่นหลายเขต

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2569 โดยมี น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เป็นประธานการประชุม
ในตอนหนึ่ง นายวิพุธ ศรีวะอุไร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ตั้งกระทู้ถามสด เรื่อง ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนศาลาแดง (ช่วงจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ)
นายวิพุธกล่าวว่า โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนศาลาแดง โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโครงการสุดท้ายของสำนักงานเขตบางรัก ในปีงบประมาณ 2569 ซึ่งทางเท้าศาลาแดงสำคัญไม่แพ้ทางเท้าเส้นอื่นๆ ภายในซอยศาลาแดง ตามสัญญางบประมาณโครงการปรับปรุงทางเท้าเส้นนี้ประมาณ 9,116,515 บาท โครงการ 120 วันตามสัญญาจ้าง ลงนามไป และเริ่มทำไปตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม และคาดว่าจะส่งมอบงาน วันที่ 11 กันยายน จากตามสัญญาถ้าไม่มีข้อผิดพลาด
“ปัญหามันเกิดขึ้น ในซอยศาลาแดง เป็นซอยที่มีทั้งชุมชนผู้อยู่อาศัยบางส่วน ทั้งผู้อยู่อาศัยดั้งเดิม คอนโดมิเนียม รวมถึงซอยย่อยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาลาแดง 1 ศาลาแดง 2 1/1 หรือซอยย่อยของเอกชนอีก ที่สำคัญบริเวณรอบๆ ตั้งแต่ทางฝั่งสีลมและสาทร ประกอบไปด้วยทั้งออฟฟิศและคนทํางานเป็นจํานวนมาก เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในหนึ่งวัน ซอยขนาดเท่านี้ พื้นที่เท่านี้มีประชาชนสัญจรเป็นจํานวนมาก” นายวิพุธกล่าว
ต่อมานายวิพุธนำเสนอรูปบริเวณทางเท้าซอยศาลาแดงที่กำลังปรับปรุง และกล่าวว่า เรื่องการรื้อทางเท้าตนเข้าใจ และยินดีสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ทําให้ กทม. ยกระดับในเรื่องของความปลอดภัย การเชื่อมต่อการเดินทาง การปรับทางเท้าที่ไม่ได้มีการปรับปรุงมาเป็น 10 ปีให้เป็น Universal Design ทางลาด คอกต้นไม้ รูปแบบกระเบื้องทางเท้า เบรลบล็อกสําหรับผู้พิการทางสายตา และอีกหลายอย่างที่ทําให้ดูตอบโจทย์กับบริบทปัจจุบันมากที่สุด อย่างไรก็ตาม มีปัญหาเกิดขึ้น
“ปัญหามันเกิด คือการทํางานของผู้รับเหมาในครั้งนี้ ซึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อบริษัท แต่เป็นบริษัทที่รับงาน กทม. มาเป็นระยะเวลานาน และเรียกได้ว่าหลายสํานักงานเขตมีปัญหากับบริษัทนี้อยู่หลายครั้ง ผมใช้คำว่าหลายครั้ง ถ้าไปดูประวัติจากบริษัทนี้ เพราะฉะนั้นการปรับปรุงทางเท้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผมเข้าใจตามแผนงาน ตามหลักการ การรื้อกระเบื้องคันหิน ฝาบ่อพัก ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าสภาพหน้างานเป็นเส้นที่มีคนใช้งานเยอะ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการรื้อทางเท้า กระเบื้องต่างๆ หรือฝาบ่อพัก จะต้องรื้อทีละฝั่ง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการทํางานในครั้งนี้รื้อหมดเลยทีเดียว และเป็นตามภาพ” นายวิพุธกล่าว
นายวิพุธกล่าวต่อว่า จากภาพที่เห็นในขณะนี้ ถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ถ้ารื้อแล้วทำเลยไม่มีปัญหา แต่รื้อแล้วทิ้งไว้เป็น 1-2 อาทิตย์ ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง ปัญหาคือ คนที่ใช้ทุกวันมีแต่เสียงบ่น ทุกคนอาจจะพอรับได้ เพราะมันคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่ปัญหาคือมันเริ่มเกิดอุบัติเหตุ หากไม่เชื่อลองไปเคาะตามร้านแถวนั้น หรือประชาชนที่สัญจรบริเวณนั้น
ต่อมานายวิพุธเสนอรูปทางเท้าในช่วงเวลากลางคืน
นายวิพุธกล่าวว่า จากภาพตนไปเดินมาเมื่อตอนเวลาประมาณ 5 ทุ่ม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรการความปลอดภัย นอกจากจะไม่มีกรวย หรือป้ายแจ้งเตือน ป้ายสัญลักษณ์หรือแผงกั้น ซึ่งทิ้งไว้แบบนี้
ศาลาแดงมีคนเยอะ นักท่องเที่ยวเต็มไปหมด ซึ่งเปิดแบบนี้ มองว่ามาตรฐานความปลอดภัยของ กทม.มันไม่ใช่แบบนี้ คำถามคือ ปัจจุบันความคืบหน้าของการปรับปรุงทางเท้าของศาลาแดงไปถึงไหน และกําหนดเสร็จทันเวลาหรือไม่ ซึ่งเป็นคําถามจากพี่น้องประชาชนฝากถามมาด้วยเช่นกัน
จากนั้น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกันชี้แจงว่า โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนศาลาแดงเป็นพื้นที่ก่อสร้างที่มีข้อจำกัด ทั้งพื้นที่คับแคบและมีประชาชนสัญจรจำนวนมาก ส่งผลให้การดำเนินงานมีความยากลำบาก ประกอบกับช่วงเริ่มโครงการเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วม ทำให้การทำงานได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การก่อสร้างเป็นไปตามแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กันยายน ตามสัญญา พร้อมรับข้อเสนอเรื่องมาตรการความปลอดภัยไปกำชับสำนักงานเขตและผู้รับจ้างให้เข้มงวดยิ่งขึ้น (อ่านข่าว เริ่มปุ๊บท่วมปั๊บ! ชัชชาติแจงน้ำท่วม ศาลาแดง ‘เศษปูนขวางท่อ’ รองผู้ว่าฯ รับไปกำชับผู้รับเหมาฯ)
ด้านนายวิพุธกล่าวว่า ขอบคุณทางท่านรองผู้ว่าฯและท่านผู้ว่าฯ ที่ตอบรับอย่างรวดเร็ว พอได้ฟังว่าจะเสร็จตามกำหนดเวลา เรื่องนี้ตนก็อุ่นใจ แต่ขอย้ำอีกครั้งเรื่องของมาตรการความปลอดภัย ซึ่งมีมานานแล้ว เรื่องที่มันดูเป็นความหละหลวม หรือไม่รอบคอบของทางบริษัทผู้รับเหมา
“ในวันนี้ผมอาจจะใช้เวทีสภาช้าไปด้วยซ้ำ เพราะงานเริ่มมาตั้งแต่พฤษภาฯ ตอนนี้เดือนกรกฎาคมจะเข้าสิงหาคมแล้วขอฝากท่านด้วย เพราะผมเป็นห่วงว่าจะเกิดอุบัติเหตุหนักกว่านี้ เพราะที่ผ่านมา มีคนที่โชคร้ายเผชิญไปหลายราย ขอฝากทางท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารและขอขอบคุณทางสํานักการระบายน้ำ ที่เข้าไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมให้ทางเขตบางรักตั้งแต่วันนั้น รวมถึงฝ่ายโยธาเขตบางรักด้วย” นายวิพุธกล่าว