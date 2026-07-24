รพ.อ่างทอง รับ จัดเลี้ยงในไอซียูเด็กจริง มีเพียงม่านพลาสติกกั้น ตั้งคกก.สอบข้อเท็จจริงแล้ว

รพ.แถลง รับ จัดเลี้ยงในไอซียูเด็กจริง มีเพียงม่านพลาสติกกั้น ตั้งคกก.สอบข้อเท็จจริงแล้ว
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม จากกรณีพ่อแม่เด็ก 5 วัน ร้องนางสาวปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ติดใจสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตของลูก ที่รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูเด็ก โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งใน จ.อ่างทอง พร้อมตั้งคำถามถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้องไอซียูเด็กของบุคลากรทางการแพทย์ก่อนหน้าลูกเสียชีวิต 1 วัน ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่
ล่าสุด พญ.ปาริชาติ ติระวัฒน์ ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง และ นพ.ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อ่างทอง ร่วมกันแถลงข่าว
พญ.ปาริชาติกล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของทารกผู้เสียชีวิต ทางโรงพยาบาลได้รับทราบข้อร้องเรียนและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของทารก รวมถึงการจัดกิจกรรมภายในโรงพยาบาล จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า มีการจัดรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันจริง โดยพื้นที่รับประทานอาหารเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่รักษาผู้ป่วย มีเพียงม่านพลาสติกกั้นไว้
อย่างไรก็ตาม การจัดรับประทานอาหารใกล้เคียงพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วยไม่เหมาะสม ต้องทบทวนในการจัดกิจกรรมอย่างเร่งด่วนดังนี้
1.ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยทันที
2.ตรวจสอบกระบวนการรักษาว่าเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงกระบวนการควบคุมการติดเชื้อ
3.ประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินข้อเท็จจริง
นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลได้ส่งทีมไปแสดงความเสียใจ และรับฟังข้อเสนอแนะจากญาติผู้เสียชีวิต รวมถึงจะประสานและดูแลตอบข้อสงลัยจากญาติอย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลยืนยันว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัย และการควบคุมการติดเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ด้าน นพ.ทวีโชค กล่าวว่า ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้รับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากโรงพยาบาลอ่างทอง แล้ว ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป