ศาลอาญารับฟ้อง คดี CEO อาหารเสริมชื่อดัง กับพวก ปลอม ‘บอจ.5’ ยักย้ายหุ้น เสียหายกว่า 100 ล.

ศาลอาญารับฟ้อง คดี CEO เวย์โปรตีนชื่อดัง กับพวก ปลอม ‘บอจ.5’ ยักย้ายหุ้น เสียหายกว่า 100 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีการพิจารณาไต่สวนมูลฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ อ.2770/2567 ที่ นาย พ. เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องผู้ต้องหารวม 4 คน ประกอบด้วย 1.นาย ด. ผู้ก่อตั้งแบรนด์อาหารเสริมชื่อดังและกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน ของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่ง (ประกอบกิจการจำหน่ายและผลิตภัณท์อาหารเสริม เวย์โปรตีนชื่อดัง) (จำเลยที่ 1), 2.น.ส. ป. ภรรยาของจำเลยที่ 1 (จำเลยที่ 2), 3.นาย ม. กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (จำเลยที่ 3) และ 4.น.ส. จ. ทนายความ (จำเลยที่ 4)
คำฟ้องระบุว่า โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่ง (ประกอบกิจการจำหน่ายและผลิตภัณท์อาหารเสริม เวย์โปรตีน สร้างกล้ามเนื้อ ลดไขมัน ชื่อดัง) จำนวน 10,678,403 หุ้น มาตั้งแต่ พ.ศ.2562 ต่อมาจำเลยทั้งสี่ได้สมคบร่วมกันจัดทำเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่ โดยที่โจทก์ไม่ได้รู้เห็นหรือยินยอม และทำการเปลี่ยนแปลงตัดทอนรายชื่อของโจทก์ออกไป
การกระทำดังกล่าวเป็นการโอนหุ้นของโจทก์รวมจำนวน 9,937,503 หุ้น ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท ไปเป็นของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่โจทก์ พร้อมทั้งนำเอกสารอันเป็นเท็จไปแจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เจ้าพนักงานจดข้อความเท็จลงในเอกสารมหาชน หรือเอกสารราชการ และนำเอกสาร บอจ.5 เท็จ ไปใช้อ้างอิงในการประชุมผู้ถือหุ้น
การกระทำของกลุ่มจำเลยส่งผลให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ทั้งการสูญเสียสิทธิในหุ้นมูลค่ามหาศาล ขาดสิทธิในการได้รับเงินปันผล ตลอดจนสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและร่วมบริหารกิจการ
ศาลพิจารณาแล้วว่าคดีมีมูล ให้ประทับรับฟ้องไว้พิจารณาตามคำฟ้อง ในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน พ.ศ.2499 มาตรา 42 และความผิดเกี่ยวกับเอกสารตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267, 268 ประกอบมาตรา 83 และ 91
ขั้นตอนหลังจากนี้ ศาลจะนัดสอบคำให้การและนัดพิจารณาคดีต่อไป