ระทึก! ตร.ยิง 3 นัด สกัดต่างชาติถือมีดไล่แทงชาวบ้าน จนท.เข้าระงับเหตุ ถูกแทงเจ็บ 1 นาย
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม สน.คลองตัน รับแจ้งเหตุ ชายต่างชาติ ไม่ทราบชื่อ-สัญชาติ มีอาวุธมีดไล่ทำร้ายประชาชน ตลอดจนพยายามทุบกระจกร้านค้า ในซอยพัฒนาการ 54 เขตสวนหลวง กุรงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าระงับเหตุ ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงบาดเจ็บ 1 นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ก่อเหตุ บาดเจ็บ กระสุนเข้าที่ท้อง 1 นัด และต้นขา 2 นัด ขณะนี้ อาสากู้ภัยร่วมกตัญญูได้เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาล
ขณะที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ ถูกนำตัวส่ง รพ.ตำรวจแล้ว หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
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