รู้แล้ว ต่างชาติไล่แทงชาวบ้าน เป็นคนฝรั่งเศส แฟนสาวเอามาทิ้งห้องเช่า ได้สัปดาห์เดียว

หนุ่มฝรั่งเศสคลุ้มคลั่งถือมีดไล่ฟันชาวบ้าน ซอยพัฒนาการ 43 แทงตำรวจเจ็บ 1 ก่อนถูกยิงสยบ 3 นัด
ชายชาวฝรั่งเศสวัย 34 ปี ก่อเหตุถือมีดข่มขู่ประชาชนและทำลายทรัพย์สินภายในซอยพัฒนาการ 43 ก่อนวิ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจจนตำรวจต้องใช้ปืนยิงสกัด 3 นัด หลังถูกมีดฟันตำรวจบาดเจ็บ 1 นาย ขณะที่ชาวบ้านเผยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้เพียงสัปดาห์เดียว และมีพฤติกรรมผิดปกติต่อเนื่อง
เมื่อเวลาประมาณ 16.20 น. วันที่ 24 กรกฎาคม พนักงานสอบสวน สน.คลองตัน รับแจ้งเหตุชายชาวต่างชาติถืออาวุธมีดก่อความวุ่นวาย บริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์ให้เช่า ภายในซอยพัฒนาการ 43 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จึงประสานกำลังสายตรวจและฝ่ายป้องกันปราบปรามเข้าระงับเหตุ
จากการตรวจสอบพบผู้ก่อเหตุ คือ นาย Ba Adam อายุ 34 ปี สัญชาติฝรั่งเศส มีพฤติกรรมถืออาวุธมีดข่มขู่ประชาชน ขอเงิน และทำลายทรัพย์สินบริเวณอาคารที่พักแห่งหนึ่ง ก่อนหลบเข้าไปภายในที่พัก
เจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวและสั่งให้วางอาวุธ แต่ผู้ก่อเหตุไม่ยินยอม พร้อมถือมีดวิ่งเข้าหาเจ้าหน้าที่ ตำรวจจึงใช้ปืนไฟฟ้า (Taser) ยิง 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถหยุดผู้ก่อเหตุได้
จากนั้นผู้ก่อเหตุยังคงวิ่งเข้าประชิดเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธมีด จนไม่สามารถหลบหลีกได้ ตำรวจจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงสกัดจำนวน 3 นัด กระสุนถูกบริเวณต้นขาทั้งสองข้าง และบริเวณหน้าท้องอีก 1 นัด ก่อนสามารถเข้าควบคุมตัวไว้ได้
ระหว่างเข้าควบคุมตัว ดาบตำรวจจารุจ แย้มศรวล ถูกผู้ก่อเหตุใช้มีดฟันเข้าที่บริเวณน่องขาขวาได้รับบาดเจ็บ ถูกนำส่งโรงพยาบาลวิภาราม ส่วนผู้ก่อเหตุได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ
จากการสอบถาม นางแจ๋ว (นามสมมติ) ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุเพิ่งย้ายเข้ามาพักที่อพาร์ตเมนต์ดังกล่าวได้ประมาณ 1 สัปดาห์ โดยทราบว่ามีหญิงสาวชาวไทยซึ่งเคยคบหากันพามาส่งไว้ ก่อนปล่อยให้อาศัยอยู่เพียงลำพัง
หลังย้ายเข้ามา ผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมผิดปกติ เดินเข้าออกอาคารและใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพแทบทุกมุมของอะพาร์ตเมนต์ จนสร้างความหวาดระแวงให้กับผู้พักอาศัย
นอกจากนี้ เมื่อคืนที่ผ่านมา ผู้ก่อเหตุยังเคยลงมาทะเลาะกับชาวต่างชาติอีกรายบริเวณปากซอย พร้อมถือมีดออกไปก่อเหตุ แต่ตำรวจเข้าระงับไว้ได้ทัน ก่อนกลับขึ้นห้องพัก และในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน ยังลงมามีปากเสียงกับพี่ชายของตนจนเกือบเกิดเหตุชกต่อยอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุของอาการคลุ้มคลั่ง และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป หลังผู้ก่อเหตุรักษาตัวจนสามารถให้การได้