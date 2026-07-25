ศาลอาญาให้ประกัน ขบวนการพ่อทิพย์ 3 คน ห้ามออกนอกปท. – 1 รายไม่ยื่น นอนคุกทันที

ศาลอาญาให้ประกันแก๊งพ่อทิพย์ 3 คน พร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ มี 1 รายไม่ยื่น เข้าเรือนจำทันที
พ่อทิพย์ – เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ภายหลังพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง นำตัว นายหมง หรือนายมงคล, นายวร หรือนายวรเมธ “พ่อไทยทิพย์”, นายหู และนางซี ชาวจีน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีสวมสิทธิแจ้งเกิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือพ่อทิพย์ มาฝากขังครั้งแรกที่ศาลอาญาในข้อหา ร่วมกันใช้หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จฯ และข้อหานำข้อมูลที่บิดเบือน หรือปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
โดยผู้ต้องหาทั้ง 4 คนยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และ ศาลอาญาอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้ง 4
โดยมี นางซี ถัง (XI TANG) อายุ 39 ปี ผู้ต้องหาที่ 1 และนายหู เจิ้งซาน (ZHENSHAN HU) อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาที่ 2 ทั้งสองสัญชาติจีน ในคดี ฝ.2063/2569 และคดีฝ.2064/2569 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นฝากขังนี้
โดยศาลอาญา พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองทั้ง 2 สำนวน โดยตีราคาประกันคนละ 41,250 บาททั้งสองสำนวน ให้ทำสัญญาประกัน ยึดหลักประกัน และมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล ให้ยึดหนังสือเดินทาง และแจ้ง สตม.ทราบ
และ นายมงคล อายุ 50 ปี ผู้ต้องหาที่ 3 คดี ฝ.2064/2569 ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ตีราคาประกัน 17,500 บาท โดยวางเงินสดเป็นหลักประกันและทำสัญญาประกัน
ด้าน นายวรเมธ อายุ 25 ปี ผู้ต้องหาที่ 3 คดี ฝ.2063/2569 ไม่ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวนายวรเมธ ไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันที
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