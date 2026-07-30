รู้ใจประกันภัย แถลงแจงปมลูกค้าฉุนเคลมประกันไม่ได้ เข้าต่อยกลางโรงพัก ยันพนง.ทำตามขั้นตอน
จากกรณีลูกค้าประกันภัย ทำร้ายร่างกายพนักงานเซอร์เวย์ประกันภัย กลาง สน.สายไหม หลังโมโห ฝ่ายปฏิเสธการออกใบเคลมประกันภัยให้ หลังจากที่เขาทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ ผ่านระบบออนไลน์ในช่วงเช้า เวลาประมาณ 10.00 น. โดยชำระเงินงวดแรกจำนวน 1,900 บาท ซึ่งกรมธรรม์เริ่มมีผลคุ้มครองทันที
ต่อมาในช่วงเย็นเวลาประมาณ 17.00–18.00 น. ขณะกำลังขับรถทำธุระ ได้เกิดอุบัติเหตุถอยรถเบียดชนกับรถกระบะคู่กรณีบริเวณจุดกลับรถ จึงได้โทรศัพท์แจ้งบริษัทประกันเพื่อส่งพนักงานเซอร์เวย์มาตรวจสอบความเสียหายตามขั้นตอนปกติ แต่อีกฝ่ายกลับให้เข้าไปลงบันทึกประจำวัน และปฏิเสธการออกใบเคลมประกันภัยทำให้โมโห และเข้าไปทำร้ายร่างกาย
อ่านข่าว – ลูกค้าประกันฉุน พุ่งเข้าชกพนักงานเคลมประกัน กลางโรงพัก หลังถูกปฏิเสธ ก่อนนัดเจอกันที่สถานีตำรวจ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม รู้ใจประกันภัย ออกแถลงการณ์ระบุว่า กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ณ สถานีตำรวจสายไหม บริษัทฯ ขอชี้แจงลำดับเหตุการณ์ให้ทราบดังนี้
- วันที่ 28 ก.ค. 2569 เวลา 10:18 น.
ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยชั้น 2+ กรมธรรม์มีผลให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทันที และกำหนดให้ต้องส่งภาพถ่ายตัวรถเพื่อตรวจสภาพรถมาให้บริษัทฯ ภายหลัง ซึ่งลูกค้ายังไม่ได้ส่งภาพถ่ายดังกล่าวให้กับบริษัทฯ
- วันที่ 28 ก.ค. 2569 เวลา 17:54 น.
ลูกค้าแจ้งเคลมอุบัติเหตุชนท้ายรถคู่กรณี เกิดเหตุเวลา 17:50 น. รู้ใจได้ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยไปยังที่เกิดเหตุตามขั้นตอนการเคลมปกติ
- เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยมาถึงที่เกิดเหตุ พบว่าความเสียหายจากการชนไม่สอดคล้องกับการแจ้งเบื้องต้น ตัวอย่างเช่น ไม่พบเศษซากใดๆ ในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงสถานการณ์ เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจึงเชิญลูกค้าไปที่สถานีตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันตามขั้นตอนก่อนออกใบติดต่อซ่อม แต่ลูกค้าปฏิเสธ
- เจ้าหน้าที่สำรวจภัยไปที่สถานีตำรวจสายไหมเพื่อลงบันทึกประจำวัน และถูกลูกค้าที่ตามมาภายหลังทำร้ายร่างกาย
บริษัทฯ ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สำรวจภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เราอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล หลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดผลพิจารณาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ และจะดำเนินการตามขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทนนี้ต่อไป ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในกรมธรรม์จนกว่าจะแล้วเสร็จ
บริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและพนักงานทุกท่านว่า รู้ใจประกันภัยให้ความคุ้มครองประกันภัยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ยึดมั่นการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม พร้อมกันนี้ เราก็ขอยืนยันจะปกป้องสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีของพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน
รู้ใจประกันภัย
30 กรกฎาคม 2569