ผอ.มศว แฉ อดีตอธิบดีสถ. สั่งส่งแฟลชไดร์ฟ สอบท้องถิ่น ที่บ้าน ‘ดร.วิน’ อ้างทำตาม TOR

ผอ.สำนักทดสอบฯ มศว อ้างทำตาม TOR รับส่งแฟลชไดร์ฟบ้าน ‘วิน’ ปัดทุจริตสอบท้องถิ่น ด้านอดีตอธิบดี สถ. ขอเลื่อน
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก) คดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ว่า นายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม 5 คน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในบ้านพักพื้นที่ จ.นนทบุรี เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ป. ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่อให้ปากคำ โดยเจ้าหน้าที่ได้แยกสอบปากคำอย่างละเอียดนานกว่า 6 ชั่วโมง
โดยมีรายงานว่าตลอดการสอบปากคำ ทั้ง 5 คนให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน โดยยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ และรายละเอียดบางส่วนที่พนักงานสอบสวนสอบถาม แต่ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ซึ่งพนักงานสอบสวนได้บันทึกถ้อยคำของแต่ละคนไว้ เพื่อนำไปประกอบกับพยานหลักฐานอื่นที่รวบรวมได้
โดยเฉพาะ นายเรืองเดช แหล่งข่าวระบุว่า ยอมรับว่าเป็นผู้ที่นำแฟลชไดร์ไปส่งให้ นายวิน ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้จริง แต่เจ้าตัวยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งในฐานะลูกจ้างตามขอบเขตงาน หรือ TOR เท่านั้น โดยอ้างว่าได้รับคำสั่งมาจาก นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง นายเรืองเดช กับนายวิน นั้น นายเรืองเดชให้ข้อมูลว่า ทั้งสองรู้จักกัน เนื่องจากอยู่ในแวดวงการศึกษาเช่นเดียวกัน
ขณะเดียวกัน พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างเรียกบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเดิมมีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวน ได้ส่งหนังสือขอเลื่อนการเข้าให้ปากคำออกไป และนัดหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งในวันที่ 6 สิงหาคม นี้
ส่วนบุคคลอื่นที่พนักงานสอบสวนเรียกเข้ามาให้ข้อมูล ได้ขอเลื่อนนัดหมายเช่นเดียวกัน โดยมีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 10 สิงหาคม ซึ่งหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะทยอยสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป