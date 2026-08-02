สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาลัย 2 ตร.ตากใบ ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาลัย 2 ตร.ตากใบ ถูกคนร้ายเสียยิงชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
เกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ตากใบ กับผู้ต้องสงสัย บริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน (อบต.ไพรวัน) หมู่ที่ 6 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขณะเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการกดดันและติดตามเป้าหมายในพื้นที่ ส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 5 รายนั้น
อ่านข่าว – คนร้ายยิงตำรวจตากใบ เสียชีวิต 2 นาย ขณะปฏิบัติหน้าที่ ใกล้บริเวณ อบต.ไพรวัน
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โพสต์ข้อความระบุว่า อาลัย 2 ตำรวจกล้า สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส ตรวจค้นเป้าหมาย คนร้ายต่อสู้ใช้อาวุธปืนยิง ด.ต.วิทยา -จ.ส.ต.อัมราน พลีชีพ จนท.ปิดล้อมคุมตัวคนร้าย – 2 สิงหาคม 2569
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