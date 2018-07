จับไม่หมดไม่สิ้น! ผลิตภัณฑ์อ้างลดน้ำหนัก ทำใจสั้น ปากแห้ง พบสวมทะเบียน อย.

นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ ลดน้ำหนัก No Fat แล้วมีอาการใจสั่น ปากแห้ง หิวน้ำบ่อย จึงสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีสารอันตรายและขอให้ตรวจสอบ ซึ่ง อย. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบเฟซบุ๊ก ชื่อ “ตุ้ยนุ้ยบ้านโป่ง รุ่งนภา แสงทอง” มีการโฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร No Fat เป็นข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น “ผลิตภัณฑ์ ลดน้ำหนัก No Fat สูตรเข้มข้นเห็นผลเร็วที่สุด 1 อาทิตย์ ลงไม่ต่ำกว่า 1-2 โล เร่งการเผาผลาญไขมันเก่าถึง 2 เท่า แขนขาเรียวเล็ก หน้าท้องยุบ แบนราบ ใจไม่สั่น” และยังไม่พบข้อมูลการขออนุญาตในชื่อผลิตภัณฑ์

“No Fat” แต่เลขสารบบอาหาร 13-1-04358-1-0032 ที่ระบุ

บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นที่เคยได้รับอนุญาต แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว โดย อย. ได้มีหนังสือสั่งระงับการโฆษณาและส่งเรื่องให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายพร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นพ.พูลลาภ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการโฆษณาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้เลขสารบบอาหาร 13-1-04358-1-0032 ทางอินเทอร์เน็ตอีกจำนวน 8 รายการ คือ

1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออโรร่าเพรียว (Orrora Preaw) 2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบิวตี้ เชฟ (BeautyShape) 3.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮอร์เบอร์ พลัส (Herbal Plus)

4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกินนี เฮิร์บ (SkinnyHerb) 5.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซี สลิม (C Slim) 6.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กรีน เฮิร์บ (Green Herb) 7.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบลสลิมมิ่ง พลัส (Belle’Slimming Plus) และ

8. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรามิโนซ่า (Minoza) ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจัดเป็นอาหารปลอม และทางผู้ผลิตที่ถูกแอบอ้างเลข อย. ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นหากพบผู้ใดผลิต จำหน่ายอาหารปลอมดังกล่าว มีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท

รองเลขาธิการฯ กล่าวอีกว่า ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวัง อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารับประทาน และอย่าหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หากต้องการมีรูปร่างดี ควรออกกำลังกายเป็นประจำ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม ก็สามารถมีสุขภาพและรูปร่างที่ดีได้ ทั้งนี้ อย. ได้มีการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างใกล้ชิด และขอให้ผู้บริโภคช่วยกันสอดส่อง หากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ