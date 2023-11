ชัชชาติ ลั่น พลังแห่งจิตอาสา ‘soft power’ ที่แท้ ‘เข้าใจ-เชื่อใจ’ คือคีย์ ช่วยเมืองพิการน้อยลง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงาน IVD 2023 Plenary Session and “Everyone Can Volunteer: Hands-on for a Better World” Exhibition และร่วมการอภิปรายหมู่คณะในหัวข้อ “If Everyone Did…” Panel Discussion ในงานกิจกรรมเฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสากลประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNCC)

นายชัชชาติกล่าวว่า จิตอาสานั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ และมีหลายโครงการที่เป็นทั้งของ กทม. เองและที่ กทม.ร่วมงานด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตอาสาและอาสาสมัคร เช่น โครงการจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน, Hackathons, Saturday Schools, Traffy Fondue, อาสาสมัครเทคโนโลยี, งานดนตรีในสวน, กรุงเทพฯกลางแปลง, อาสาสมัครด้านสาธารณสุข, ปลูกต้นไม้, แยกขยะ, สภาเมืองคนรุ่นใหม่

“แต่สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดสำหรับการสร้างจิตอาสาคือ ‘ความเชื่อใจ’ และกุญแจสำคัญที่ช่วยเหลือให้เกิดจิตอาสาคือ การสร้างความเชื่อใจ การลงมือทำอย่างจริงจัง การให้ความช่วยเหลือ และการสร้างต้นแบบ และผมมองว่าพลังแห่งจิตอาสา คือ soft power ที่แท้จริง” นายชัชชาติกล่าว

จากนั้น นายชัชชาติ กล่าวถึงโครงการที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการในการสนับสนุนผู้พิการใน กทม. เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้พิการ อาทิ การปรับมาตรฐานทางเดินโดยเน้นตามหลัก Universal Design การจ้างงานผู้พิการ การแนะแนวการศึกษา บริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ พื้นที่สาธารณะและกิจกรรม Line OA “Bangkok for all” ศูนย์รวมข้อมูลและบริการสำหรับคนพิการ เป็นต้น

นายชัชชาติกล่าวต่อว่า การแก้ปัญหาใดๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก เราต้องเข้าใจปัญหาเป็นอย่างดี ดังนั้นตนคิดว่าการเข้าใจผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งอาสาสมัครช่วยเหลือได้มาก เพราะเป็นผู้ที่ซึ่งเข้าใจปัญหา และการเป็นอาสาสมัครสามารถทำให้เมืองของเราพิการน้อยลง

ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมเฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสากลในประเทศประจำปี 2566 คือ “If Everyone Did…” โดยมุ่งเน้นที่พลังของอาสาสมัครในการทำงานและชักชวนผู้คนให้ร่วมกันลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น กิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตหลาย ๆ ด้าน เช่น โควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาความยากจน ซึ่งวิกฤตเหล่านี้ต้องได้รับการรับมือและแก้ไขอย่างทันท่วงที อาสาสมัครทุกคนจึงเป็นกุญแจสำคัญในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ และจุดประกายความหวังในการสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาของประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เกิดการยกย่องผลงานและบทบาทของคนที่ทำงานจิตอาสาในแต่ละภาคส่วนของประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาติ ในฐานะผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ และให้เกิดการตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึงจากการทำงานจิตอาสา อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานจิตอาสาแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสากล ทั้งจากการเข้าร่วม ณ สถานที่จัดประชุม และการเข้าร่วมแบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

