แรงงานกัมพูชา ยังอยากทำงานประเทศไทย ขอรบ.จัดระเบียบ ไม่เลือกปฏิบัติแรงงานข้ามชาติ

ฟังเสียง ‘แรงงานกัมพูชา’ ห่วงโดนละเมิดสิทธิ ขอรัฐบาลไทยจัดระเบียบดูแลแรงงานข้ามชาติ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) นำโดย นายอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่าย เข้าหารือ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อเสนอข้อห่วงใยต่อสถานการณ์แรงงานกัมพูชาและยื่นข้อเสนอจากองค์กรภาคประชาสังคมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา
น.ส.Saing Ry ชาวกัมพูชา สมาชิกเครือข่ายองค์กรประชากรข้ามชาติ เปิดเผยว่า แรงงานกัมพูชายังคงมีความกังวลอย่างมากต่อกระแสการละเมิดสิทธิแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นไทยตามทำร้ายร่างกายแรงงานกัมพูชาตามสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้ครอบครัวที่อยู่ในประเทศกัมพูชามีความเป็นห่วง จนต้องเรียกแรงงานเหล่านั้นกลับบ้าน
“กรณีที่มีข่าวลือว่าผู้นำแรงงานกัมพูชาออกคำขู่ถอนสัญชาติและยึดที่ดินชาวกัมพูชาหากไม่เดินทางกลับประเทศ เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง แต่เป็นเพียงการประกาศให้แรงงานกัมพูชากลับประเทศด้วยความสมัครใจ เนื่องจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเท่านั้น และไม่ได้มีการบังคับ หรือยึดที่ดินหรือทำร้ายครอบครัวแต่อย่างใด” น.ส.Saing Ry กล่าว
น.ส.Saing Ry กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้รัฐบาลไทยมีการจัดระเบียบ ไม่ให้ประชาชนไทยเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ โดยส่วนตัวแล้วยังคงต้องการทำงานอยู่ในประเทศไทย
เมื่อถามถึงความต้องการของแรงงานกัมพูชาหลังสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาคลี่คลายลง น.ส. Saing Ry ระบุว่า แรงงานกัมพูชายังคงต้องการกลับมาทำงานในประเทศไทย และหวังให้รัฐบาลมีการจัดระเบียบและใส่ใจประเด็นแรงงาน