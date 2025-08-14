สมศักดิ์ โต้ปชน. ปัดใช้อสม.สนองการเมือง ลั่นเข้ามาทำให้ดีขึ้น ชวนจับตาร่างอสม.เข้าสภา 20 ส.ค.

‘สมศักดิ์’ ปัดปม ส.ส.ประชาชน อภิปราย อสม.ฐานเสียงรัฐบาล
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายด้านยาเสพติดว่า กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน อภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ระบุถึงการจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะเป็นช่องทางสร้างฐานการเมืองว่า ไม่จริง เข้าใจว่าที่บอกว่า อสม.ทำงานดี แล้วหน่วยงานอื่นจะเอาตัวอย่าง อย่างนั้นมากกว่า
“ถ้าบอกของเราดีก็ดีอยู่แล้ว ทำต่อไป ส่วนจะเป็นนัยทางการเมืองในเรื่องฐานเสียงหรือไม่นั้น ยืนยันว่า กระทรวงสาธารณสุขทำดีอยู่แล้ว ก็ทำต่อไป ส่วนกระทรวงอื่นก็ต้องไปทำกระทรวงนั้น วันนี้ผมจะสร้างความมั่นคงให้กับ อสม. ซึ่งวันที่ 20 สิงหาคมนี้ สภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อสม. ซึ่งมีทั้ง 5 หมวด โดยในหมวด 5 จะมีการระบุถึงค่าป่วยการ ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าห้องพิเศษ และมีบัญชีนอกงบประมาณ โดยบัญชีนอกงบประมาณส่วนนี้ ถ้าลดค่าใช้จ่ายอย่างโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ที่ต้องใช้จ่ายในการรักษาถึงประมาณ 8 หมื่นล้านบาทต่อปี หากสามารถลดได้ 2-3 หมื่นล้านบาท จะได้นำเงินส่วนนี้มาเป็นรางวัลให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึง อสม.ด้วย หรือทำดีมีรางวัล ลดภาษีให้ เรื่องนี้ สธ.ทำหนังสือเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ในเรื่อง NCDs ไม่ได้มีอะไรใหม่” นายสมศักดิ์กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า อสม.จะเป็นฐานเสียงการเมืองหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ตนไม่ได้เป็นคนทำไว้ แต่มาทำให้ดีขึ้น แสดงว่าเขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันดี ซึ่งกำลังจะเป็นกฎหมายที่จะทำให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น