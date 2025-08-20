วันสุดท้าย! สภาผู้บริโภค เตือน รีบยื่นขอคืนเงิน มือถือซัมซุงจอขึ้นเส้น 11 รุ่น

วันสุดท้าย! ใครที่จ่ายค่าซ่อม ซัมซุงจอขึ้นเส้น 11 รุ่น สภาผู้บริโภคเร่งรวมรายชื่อ เพื่อยื่นขอคืนเงิน
จากกรณี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 สภาผู้บริโภค ทนายความ พร้อมด้วยผู้เสียหาย เดินหน้ายื่นฟ้องบริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็นคดีแบบกลุ่ม (Class Action) กรณีหน้าจอโทรศัพท์มือถือรุ่นซัมซุง กาแล็กซี (Samsung Galaxy) หลายรุ่น พบปัญหาหน้าจอเป็นเส้น
โดยล่าสุด สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้ออกมาเปิดเผยว่า สำหรับผู้ใช้ที่ซ่อมมือซัมซุงทั้ง 11 รุ่นที่ขึ้นเส้นสีเขียวบนจอแล้ว สภาผู้บริโภคกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานการซ่อมมือถือที่จ่ายเงินเอง และต้องการเงินคืน สมารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สภาองค์กรของผู้บริโภค << คลิก โดยยื่นได้วันสุดท้ายคือวันนี้ (20 สิงหาคม 2568)
โดย มีเงื่อนไข และ มือถือซัมซุง 11 รุ่นดังนี้
- โทรศัพท์มือถือซัมซุง (Samsung) จำนวน 11 รุ่น ที่สามารถแจ้งชื่อเพื่อขอรับเงินค่าซ่อมคืน ดังนี้ Note 20 / Note 20 5G / Note 20 Ultra / Note 20 Ultra 5G / S20 Plus / S20 Ultra / S21 FE / S21 Ultra / S22 / S22 Plus / S22 Ultra
- ไปซ่อมด้วยอาการเส้นแนวตั้งบนหน้าจอ และชำระค่าซ่อมที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนของซัมซุง ก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2568
- ส่งหลักฐานเป็นภาพถ่าย ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบสั่งบริการซ่อม หรือ หลักฐานการชำระเงิน
ทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ซ่อมมือถือ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ สภาองค์กรของผู้บริโภค พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริโภค ได้ข้อสรุปร่วมกันในการดูแลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจำนวน 11 รุ่นที่มีอาการเส้นแนวตั้งปรากฎบนหน้าจอ โดยบริษัทฯ เสนอ 3 ทางเลือกให้แก่ผู้ใช้
ทางเลือกที่ 1 : ซ่อมแซมเครื่องเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ จะซ่อมแซมโทรศัพท์มือถือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง และมอบการรับประกันงานซ่อมสำหรับอาการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ และส่งมอบมือถือดังกล่าวให้แก่ผู้มีสิทธิ
ทางเลือกที่ 2 : แลกคูปองส่วนลดสำหรับซื้อเครื่องใหม่
สามารถนำโทรศัพท์มือถือมาแลกเป็นคูปองส่วนลดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงเครื่อง
ใหม่ตามมูลค่าที่กำหนด ซึ่งแตกต่างไปในแต่ละรุ่น ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้มีสิทธิต้องตกลงส่งมอบและโอนกรรมสิทธิในเครื่องดังกล่าว
ทางเลือกที่ 3 : รับซื้อเครื่องเดิมคืน
บริษัทฯ จะรับซื้อคืนโทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมในราคาเท่ากับร้อยละ 20 (หรือ 20%) ของราคาแต่ละรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
โดยผู้ใช้สามารถเริ่มยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. 2568 – 21 ก.ย. 2568