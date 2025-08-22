พงศ์กวิน สั่งก.แรงงาน ตรวจสอบรพ.เอกชนออกใบตรวจสุขภาพต่างด้าวปลอม

‘พงศ์กวิน’ สั่งก.แรงงานตรวจสอบ รพ.เอกชนตรวจรับรองสุขภาพต่างด้าว 1.3 หมื่นคน ทั้งที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตสถานพยาบาลที่จะตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวได้ตามกฎหมาย พร้อมสั่งตรวจสอบอดีตขรก.ซี 10 เอี่ยว
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่กระทรวงแรงงาน นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 1.3 หมื่นราย ทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ว่า กรณีนี้กระทรวงแรงงานต้องเข้าไปตรวจสอบแน่นอน เพราะเคยเป็นประเด็นมาแล้วก่อนหน้านี้ว่ามีการไปตรวจสุขภาพแล้ว โรงพยาบาลไม่ได้มาตรฐาน
กระทรวงแรงงานจึงได้กำหนดว่าโรงพยาบาลที่จะได้รับอนุญาตให้สามารถตรวจสุขภาพได้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ลิงก์ข้อมูลมาที่กระทรวงแรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสุขภาพจริง ตอนนี้หากตรวจที่โรงพยาบาลที่ไม่ได้รับรองโดยกระทรวงแรงงานก็ไม่สามารถนำมาขึ้นทะเบียนใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในประเทศไทยได้
นายพงศ์กวิน กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่สอบถามว่าตรวจแล้วจะเข้าไปเยียวยาอย่างไร เรื่องนี้ตนต้องขอเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าผู้ประกอบการรายไหนที่กระทำผิด หากกระทำผิดจริงก็จะต้องเข้าไปจัดการ และหากเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทนั้นก็ต้องรับผิดชอบให้กับแรงงานที่ถูกหลอกไปทำ โดยที่ไม่ได้มีการตรวจสุขภาพอย่างถูกต้อง
เมื่อถามว่าจะมีการขอข้อมูลไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ที่ทำการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในห้วงที่ผ่านมาหรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า เรื่องนี้ขอตรวจสอบข้อมูลก่อน แต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีโรงพยาบาลที่ลิงก์กับกระทรวงแรงงานประมาณ 21 แห่ง ที่สามารถตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวได้ จึงไม่แน่ใจว่า จำนวนโรงพยาบาล 34 แห่งที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น เป็นตัวเลขที่ไม่ได้อยู่ในระบบตั้งแต่แรกหรือไม่
เมื่อถามว่า สถานพยาบาลที่จะสามารถตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวได้จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากทั้ง 2 หน่วยงานคือกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขควบคู่กันหรือไม่ เนื่องจากสถานพยาบาลเมื่อวานระบุว่าได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงแรงงานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุข นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ตนขอเข้าไปตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน เพราะยังไม่ทราบรายละเอียดลึกๆ ว่าเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่า ถ้าสถานประกอบการรู้เห็นในการส่งรายงานมาตรวจที่สถานพยาบาลที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุข ผลเสียที่เกิดขึ้นสถานประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า เรื่องนี้มันมีหลายฝ่าย 1. คือใครเป็นคนให้เข้าไปตรวจ อาจจะเป็นบริษัทจัดส่งแรงงาน (บนจ.) ที่บังคับแรงงานต่างด้าวไปตรวจที่นั่นหรือ 2.โรงพยาบาลไปแอบอ้างและขอเปิดเอง หรือ 3. มีการรู้เห็นภายในกระทรวง อาจจะเป็นข้าราชการหรือใครก็ตามที่ทำให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้น หรือไม่ตนขอตรวจสอบก่อนว่าเกิดจากสาเหตุไหน จะได้สั่งการอย่างถูกต้อง
ส่วนกรณีรมช.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมาว่าเรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกับอดีตข้าราชการระดับซี 10 ของกรมการจัดหางาน ดังนั้นจะสามารถตรวจสอบย้อนได้หรือไม่นั้น นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าอดีตข้าราชการไม่น่าจะผิด เพราะไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วก็มีสิทธิที่จะไปประกอบอาชีพของตัวเอง ดังนั้นอาจจะเอาผิดยาก แต่ถ้าเป็นข้าราชการที่ยังอยู่ในอำนาจในการกำหนดว่าใครจะตรวจที่โรงพยาบาลไหนแล้วเข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงนี้ถือว่าผิดแน่นอน อย่างไรก็ตามตนขอตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนเพราะยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเชิงลึก
