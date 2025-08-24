เริ่มเที่ยงคืนนี้! เปิดลงทะเบียน รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ผ่านแอพพ์ทางรัฐ ไม่จำกัดสิทธิ 

เริ่มเที่ยงคืนนี้! ‘รัฐบาล’ เปิดลงทะเบียน ‘รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย’ ผ่านแอปฯ ทางรัฐ เริ่มพรุ่งนี้-ไม่จำกัดสิทธิ คาดผู้โดยสารเพิ่ม 20%
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม พร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการค่าโดยสาร “รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย” ผ่านแอพพลิเคชั่น “ทางรัฐ” ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 25 ส.ค.เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดสิทธิ และจำนวนผู้ลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประชาชน 13 หลัก และบัตรโดยสารที่สามารถผูกเข้ากับระบบ ซึ่งจะเริ่มใช้งานจริงได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.68 ครอบคลุมรถไฟฟ้า 10 สายทุกเส้นทาง
สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนทำได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯ “ทางรัฐ” บนสมาร์ทโฟน เลือกเมนูลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท กรอกเลขบัตรประชาชน และผูกบัตรโดยสารที่ต้องการใช้สิทธิ โดยบัตรที่รองรับแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.บัตร EMV Contactless (Visa, Mastercard และบัตรแมงมุม EMV ของ MRT) สำหรับ MRT และ Airport Rail Link
2.Rabbit Card สำหรับ BTS
ทั้งนี้ การใช้สิทธิต้องแตะเข้า-ออกด้วยบัตรที่ลงทะเบียนไว้ หากใช้บัตรอื่นหรือซื้อตั๋วเที่ยวเดียว จะถูกคิดตามอัตราปกติ สำหรับการเดินทางต่อเดียวกัน กำหนดเวลา 180 นาที หากเปลี่ยนสายระหว่างสถานีภายใน 30 นาที ยังใช้สิทธิ 20 บาทได้ แต่หากเกินเวลาจะคิดค่าแรกเข้าใหม่ทันที
น.ส.ศศิกานต์กล่าวว่า โครงการนี้เปิดลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่จำกัดจำนวน โดยคาดว่าหลังเริ่มใช้งานจริง จะมีผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นราว 20% จากปัจจุบันเฉลี่ยวันละ 1.7 ล้านเที่ยว ทั้งนี้ การทดสอบในสายสีแดงและสีม่วงที่เคยให้ใช้ฟรี 1 สัปดาห์ พบว่าผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่า 39% สะท้อนถึงศักยภาพของมาตรการลดค่าโดยสารในการดึงดูดการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
“รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง และส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น” น.ส.ศศิกานต์ กล่าว