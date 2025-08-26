พงศ์กวิน เร่งดึงทหาร-ผู้ต้องโทษชั้นดี-เยาวชนสถานพินิจ ทดแทนแรงงานกัมพูชาขาดแคลน

‘พงศ์กวิน’ เผยหอการค้าไทย พร้อมหนุนนโยบายรัฐนำเข้าแรงงาน เร่งดึงทหาร-ผู้ต้องโทษชั้นดี-เยาวชนสถานพินิจ เปิดจดทะเบียนแรงงานผิด กม. ทดแทนแรงงานกัมพูชาขาดแคลน ภาคผลิต-เกษตร เพิ่มจ้างงานเร่งด่วน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่บางฝ่ายมีข้อกังวลถึงนโยบายการนำเข้าแรงงานศรีลังกาทดแทนแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยแนะนำให้ดึงแรงงานไทยมาทำงานทดแทนว่า การนำเข้าแรงงานชาติอื่นๆ เพิ่มเติม เป็นการกระจายความเสี่ยง และเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาวะเร่งด่วน เนื่องจากหลายภาคส่วนประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง ซึ่งตนจะเร่งรัดการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป และตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจได้อย่างทันเวลา
“ในส่วนของการดึงแรงงานไทยที่มีทักษะเข้ามาทำงานทดแทนเร่งด่วนนั้น กรมการจัดหางาน (กกจ.) ได้มีมาตรการรองรับโดยใช้แรงงานไทยทดแทน เช่น ทหารกองประจำการ ผู้ต้องโทษชั้นดีที่ใกล้พ้นโทษ และเยาวชนในสถานพินิจ ซึ่งสามารถนำมาเสริมแรงงานในภาคการผลิตและการเกษตร รวมถึงเปิดจดทะเบียนแรงงานผิดกฎหมาย ที่ปัจจุบันยังทำงานอยู่ในไทย เพื่อปรับเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง ลดปัญหาแรงงานเถื่อน และเพิ่มแรงงานในตลาดอย่างเร่งด่วนด้วย” นายพงศ์กวินกล่าว
- ครม.ไฟเขียว นำเข้าแรงงานศรีลังกา ทดแทนเขมร พงศ์กวินย้ำ ภาษีทรัมป์ไม่กระทบตลาดแรงงานไทย
- นักวิชาการชี้นำเข้า ‘แรงงานศรีลังกา’ ไม่ตอบโจทย์ แนะทางออกทดแทนกัมพูชากลับภูมิลำเนา
- กรมจัดหางาน ชง ครม.พรุ่งนี้ ดึง ‘ผู้หนีภัย’ 9 ศูนย์อพยพ 4.2 หมื่นคน ทดแทนแรงงานกัมพูชา
ขณะที่ฝ่ายบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ทางหน่วยงานพร้อมให้การสนับสนุนรัฐบาล ให้กระทรวงแรงงานดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างชาติเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยทางฝ่ายเห็นถึงปัญหาในกรณีที่แรงงานกัมพูชาเดินทางกลับประเทศ ซึ่งแรงงานเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเต็มเติมความต้องการแรงงานให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้ หากไม่มีการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที อาจส่งผลกระทบต่อการเกษตร การผลิต การบริการ และการจ้างงานโดยรวมของประเทศ