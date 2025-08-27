พงศ์กวิน เคลียร์ปมทดแทนแรงงานกัมพูชา แจงดึง ทหารกองหนุน-นักโทษใกล้พ้นคุก

‘พงศ์กวิน’ แจงชัด ดึงทหาร ‘รอปลด’–ผู้ต้องโทษใกล้พ้นคุก เสริมกำลังแรงงาน สร้างอาชีพใหม่คืนคนดีสู่สังคม
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวชี้แจงถึงประเด็นการดึงทหาร และนักโทษมาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนว่า จากประเด็นดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อน โดย 1.เรื่องทหารกองประจำการ ที่เราจะดึงมาเป็นแรงงานนั้นเราใช้ทหารกองประจำการ ในกลุ่มที่ “รอปลด” ประจำการ ไม่ใช่กลุ่มที่ประจำการอยู่ ซึ่งระหว่างรอ เราสามารถเข้าไปฝึกอาชีพให้ทหารที่สนใจได้ เพื่อให้ทหารเหล่านี้ เมื่อปลดแล้วจะได้มีอาชีพรองรับไม่ตกงาน
“ซึ่งผมขอย้ำว่า ทางกระทรวงแรงงานเห็นความสำคัญของบุคลากรที่เสียสละเป็นดั่งรั้วของชาติ จึงอยากให้มีงานรองรับทันทีหลังจากปลดเป็นกองหนุนแล้ว” นายพงศ์กวิน กล่าว
นายพงศ์กวิน กล่าวอีกว่า 2. เรื่องผู้ต้องโทษชั้นดีที่ใกล้พ้นโทษ ซึ่งการส่งผู้ต้องโทษชั้นดีที่ใกล้พ้นโทษ ให้ได้รับโอกาสในการทำงานเป็นสิ่งที่กระทรวงแรงงานผลักดันดำเนินการมาโดยตลอด เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญในเรื่องมนุษยชนและต้องการให้โอกาสผู้ต้องขังได้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมอีกครั้ง เป็นการคืนคนดีสู่สังคม และมองว่าเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการเลี้ยงดูครอบครัว ตลอดจนเป็นกำลังแรงงานที่มีฝีมือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
“การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแรงงานในระบบ นอกระบบหรือภาคเกษตรเท่านั้น แรงงานในกลุ่มเปราะบางอย่างเช่น ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ควรได้รับโอกาสเพื่อเป็นแรงงานใหม่ที่มีคุณภาพ ไม่เป็นภาระของสังคม รวมถึงอยู่ร่วมกับสังคมอย่างปกติสุข ผมหวังว่าเราจะให้โอกาสกลุ่มคนที่เดินทางผิด แต่ปัจจุบันกลับตัวแล้วได้มีที่ยืน ได้กลับมาทำมาหากิน มีชีวิตปกติ” นายพงศ์กวิน กล่าว
