ศนิ ผู้ช่วยเลขาผู้ว่าฯกทม. เปิดเหตุผลโต้ ศุภณัฐ ทำไม ชัชชาติ เอาแต่วิ่ง เชียร์ให้ทำต่อ ลั่นอย่าฟังคำตำหนิ

‘ศนิ จิวจินดา’ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. เปิดเหตุผล โต้ ‘ศุภณัฐ’ ทำไม ชัชชาติ เอาแต่วิ่ง เชียร์ให้ทำต่อ ลั่นอย่าไปฟังคำตำหนิ
จากกรณี นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม.พรรคประชาชน หารือเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนบ่อฝรั่ง เขตจตุจักร กทม. ว่าไม่มีไฟใช้มานานนับปี มืดทั้งชุมชน ตนร้อง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ไปหลายครั้งแต่ไม่มีการแก้ไข ก่อนที่จะระบุว่า “ประชาชนฝากบอก บอกผู้ว่าฯหยุดวิ่ง หยุดไลฟ์ หยุดไปอีเวนต์ 10 นาที ขอแค่นี้ให้หน่อยได้ไหม” นั้น
อ่านข่าว – ศุภณัฐ โวย ซอยข้างศูนย์ราชการ ไฟดับมาเป็นปี เหน็บ ชัชชาติหยุดไลฟ์ แล้วสั่งแก้ปัญหาก่อน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวศนิ จิวจินดา ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจ “Sani Sanim” ระบุว่า
เมื่อผู้ว่าเอาแต่วิ่ง
ใช่แล้ว ผู้ว่าที่เอาแต่วิ่งตอนเช้าตรู่ของทุกวัน และบางวันก็ไม่ได้วิ่งแค่ในสวน หลายๆครั้งผู้ว่าจะวิ่งจากบ้านที่ทองหล่อ มาที่ทำงานที่เสาชิงช้าหรือที่ดินแดง (กทม.2) ก่อนเวลางาน เมื่อวิ่งเสร็จแล้วก็มาอาบน้ำที่ทำงานและทำงานต่อ กระบวนการนี้จะเริ่มประมาณตีสามกว่าๆ แล้วเสร็จน่าไม่เกิน 7.30 น.
ทีนี้มาดูกันว่าการที่ผู้ว่า ที่วันๆเอาแต่วิ่ง วิ่งแล้วได้อะไร?
หลายๆครั้งไลน์จากผู้ว่า จะเด้งมาก่อนเวลางาน บางครั้งก็เสาร์อาทิตย์ ประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ ใน กทม. ทั้งสำนักงานเขตและสำนักต่างๆ เข้ามาแก้ไขปัญหาระหว่างที่พบเจอในตอนขณะ “วิ่ง” จากรูปเป็นตัวอย่างบางส่วนที่ไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องเข้ามา เพราะผู้ว่าร้องมาก่อนแล้ว
ขอโพสต์ไว้เป็นตัวอย่างการทำงานของอาจารย์ที่แม้เป็นเวลาส่วนตัว แต่อาจารย์ก็ยังสามารถนำมาปรับให้เข้ากับการทำงานได้ ดังนั้น ส่วนตัวแล้วเชียร์อาจารย์ว่าวิ่งไปเถอะค่ะ เพื่อสุขภาพที่ดีของอาจารย์ อย่าไปฟังคำตำหนิว่าวันๆเอาแต่วิ่ง เพราะทางนี้ถึงจะขี้เกียจ ตื่นเช้าไปวิ่งด้วยไม่ไหว 😅 แต่ก็ยังรอรับเรื่องอาจารย์อยู่ทุกเช้าเลย 💚
หลังจากโพสต์ไปไม่นาน รองศาสตราจารย์ ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้ามาแสดงความคิดเห็นระบุว่า “แก้ว ผมวิ่งผ่าน ศบส. ทำไมมีคนมานั่งรอตั้งแต่ยังไม่สว่าง คิวเรายังแย่อยู่เหรอ” เช้ามืดของวันหนึ่ง ตื่นมาพบข้อความแบบนี้จนชิน