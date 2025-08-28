กทม.ยืนยัน ติดตั้งไฟส่องสว่าง ‘แจ้งวัฒนะ 5-ชุมชนบ่อฝรั่ง’ แล้ว ย้ำไม่มีปัญหาไฟดับ

กทม.ยืนยัน ติดตั้งไฟส่องสว่าง ‘แจ้งวัฒนะ 5-ชุมชนบ่อฝรั่ง’ แล้ว ชี้ปมเขตความรับผิดชอบถนนแจ้งวัฒนะ 5 อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองทะเบียนทรัพย์สิน
จากกรณี นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม.พรรคประชาชน หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนบ่อฝรั่ง เขตจตุจักร กทม. ว่าไม่มีไฟใช้มานานนับปี มืดทั้งชุมชน ตนร้อง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ไปหลายครั้งแต่ไม่มีการแก้ไข ช่วงเดือนมิถุนายนก็ลงพื้นที่พร้อมกับ 5 หน่วยงานของ กทม. ทุกคนย้ำตรงกันว่าติดอยู่ที่ผู้ว่าฯกทม.ที่ต้องมอบหมายหน่วยงานเท่านั้นถึงจะทำงานได้ หรือแม้แต่วันที่ 17 ก.ค.ก็นำปัญหามาหารือที่สภา แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข จนวันนี้นำมาหารืออีกครั้ง โดยนายศุภณัฐระบุในช่วงหนึ่งว่า ประชาชนฝากบอก บอกผู้ว่าฯหยุดวิ่ง หยุดไลฟ์ หยุดไปอีเวนต์ 10 นาที ขอแค่นี้ให้หน่อยได้ไหม นอกจากนี้ ยังหารือปัญหาถนนแจ้งวัฒนะ 5 ข้างศูนย์ราชการ ที่ไฟดับทั้งซอยนานหลายปีแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 20.23 น. วันที่ 28 สิงหาคม กรุงเทพมหานคร ออกคำชี้แจงกรณีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ซอยแจ้งวัฒนะ 5 และชุมชนบ่อฝรั่ง โดยยืนยันว่า กทม.ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน
นายอัมรินทร์ จารุตามระ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานเขตได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะในซอยแจ้งวัฒนะ 5 อย่างต่อเนื่อง โดยฝั่งขาเข้าได้ดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟฟ้าใหม่จำนวน 18 ดวงแล้ว ส่วนฝั่งขาออก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ และบางช่วงยังไม่มีโคมไฟ สำนักงานเขตได้ติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์เพิ่มเติม 12 ชุด เพื่อบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นและจะพิจารณาติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ประสบปัญหาไฟฟ้าดับแต่อย่างใด
สำหรับกรณีถนนแจ้งวัฒนะ 5 อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม.หรือไม่นั้น สำนักงานเขตหลักสี่ ได้ทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองทะเบียนทรัพย์สิน สำนักการคลัง กทม. เนื่องจากหนังสือของกรมธนารักษ์ ที่ถูกอ้างถึงได้นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
นางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวถึงกรณีชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำว่า ประธานชุมชนได้แจ้งความเดือดร้อนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ โดยเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.68 สำนักงานเขตร่วมประชุมกับ ส.ส.กรุงเทพฯ เขต 9 ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กทม. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และผู้นำชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ใช้งบประมาณจากโครงการ “ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ปี 2569 ในการจัดซื้อแผงไฟโซลาร์เซลล์เพิ่มเติม โดยสำนักงานเขตได้ลงพื้นที่สำรวจและกำหนดจุดติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ บริเวณใต้ทางด่วนซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และเป็นทางเข้าออกของชุมชน สำนักงานเขตจะทำหนังสือประสาน รฟท.เพื่อขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมต่อไป
กรุงเทพมหานคร ยืนยันว่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน