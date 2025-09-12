ชัชชาติ ยันไม่ลาออกผู้ว่าฯกทม. ขออยู่ครบวาระ ยังไม่ตัดสินใจ ลงเลือกตั้งอีกสมัยหรือไม่

‘ชัชชาติ’ ยันไม่ลาออกผู้ว่าฯกทม. ก่อนครบวาระ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวถึงกระแสข่าวเตรียมลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าฯกทม.ก่อนครบวาระในปี 2569 ว่า ไม่มี ยืนยันอยู่ครบวาระ เพราะถ้าหากลาออกก่อนจะต้องทำให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 2 ช่วง จะเปลืองงบประมาณทั้งเลือกตั้งผู้ว่าและเลือกตั้ง ส.ก. ตอนนี้ยังไม่ได้คิด แต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินอย่างเช่น ป่วยไข้ ค่อยว่ากันอีกที
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ตัดสินใจลงอีกสมัยหรือยัง นายชัชชาติระบุว่า ตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจ ยังมีเวลา การเป็นผู้ว่าฯอยู่ขณะนี้ยังสามารถทำงานได้เต็มที่ ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการประกาศหรือไม่ประกาศ เพราะสุดท้ายยังคงต้องทำหน้าที่เหมือนเดิม