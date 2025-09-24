ตร.เผยสัญญาณ ท่อประปาแตกไม่ถึงชั่วโมง ก่อนถนนทรุดเป็นหลุม นายกฯเตรียมลงพื้นที่ด่วน

ตร.เผยจุดเริ่มต้น ท่อประปาแตกไม่ถึงชั่วโมง ก่อนถนนทรุดเป็นหลุม ‘อนุทิน’ เตรียมลงพื้นที่ด่วน
จากกรณีช่วงเช้าวันนี้ 24 กันยายน เกิดเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นหลุมกว้าง 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร ทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั้น
อ่านข่าว – ด่วน! ถนนทรุดตัว หน้าวชิรพยาบาล ลึก 50 เมตร ทรุดลงเรื่อยๆ เร่งย้ายผู้ป่วย-ปชช.ออกนอกพื้นที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เผยว่า จุดเริ่มต้นเริ่มจากท่อประปาแตกก่อน เมื่อช่วง 05.30 น. และมีน้ำซึมออกมา ตร.จึงเร่งเคลียร์พื้นที่จราจรา ทว่าผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงก็เกิดเหตุถนนทรุดตัวดังกล่าว เบื้องต้นรพ.ยังไม่ได้รับผลกระทบเพราะมีไฟฟ้าสำรอง ส่วนน้ำประปาใช้คนละเส้นกัน
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผู้สื่อข่าวในพื้นที่ว่ามีแนวโน้มสูงที่จะยุบตัวเพิ่ม โดยหลุมยุบด้านล่างอาจจะมีความลึกมากกว่า 30 เมตร ล่าสุด เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเคลียร์คนออกนอกพื้นที่ และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะเดินทางเข้ามาที่เกิดเหตุ
ส่วนความเสียหายเบื้องต้น รถยกของ สน.สามเสน ตกลงไป 2 คัน เสาไฟฟ้าตกลงไป 2 ต้น และตัดไฟและตัดน้ำแล้ว น้ำหยุดไหลแล้ว
