วชิรพยาบาล ประกาศฉบับ 1 ย้ำโครงสร้างอาคารไม่ได้รับผลกระทบ งดบริการผู้ป่วยนอก 24-25 ก.ย. ผ่าตัดได้ในกรรณีจำเป็น
จากกรณีถนนสามเสนทรุดตัว หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ ช่วงเช้าวันที่ 24 กันยายน หลุมกว้างขนาด 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีเสาไฟฟ้าตกลงไป 2 ต้น รถยกของ สน.สามเสน และรถยนต์ 1 คัน ตกลงไปด้วย ล่าสุดได้ยกรถที่คาอยู่ในที่เกิดเหตุออกไปจากพื้นที่แล้ว อีกทั้งแท่งปูนบริเวณที่รถเคยจอดอยู่ได้ล้มลงไปในหลุมยุบเรียบร้อยแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามออกประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ฉบับที่ 1 เรื่อง รายงานสถานการณ์ผิวจราจรทรุดตัวบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ยืนยันว่าโครงสร้างของอาคารไม่ได้รับผลกระทบ แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ จึงขอปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการ ดังนี้
1.งดให้บริการผู้ป่วยนอกทุกประเภท คลินิกปฐมภูมิเขตเมืองวชิรพยาบาล และคลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2568
2.สามารถให้บริการผ่าตัดได้ในกรณีที่จำเป็น
3.ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการได้ที่ห้องตรวจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารเพชรรัตน์ ชั้น G
4.ปิดบริการอาคารทีปังกรรัศมีโชติ รวมถึงที่จอดรถชั้นใต้ดินอาคารทีปังกรรัศมีโชติ
ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โรงพยาบาลจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล