วชิรพยาบาลยังปลอดภัย สั่งระงับใช้อาคารสน.สามเสน-ตึกรอบข้าง โรงพักส่อใช้งานไม่ได้แล้ว

รพ.วชิรพยาบาล ยังปลอดภัย สั่งห้ามใช้อาคาร สน.สามเสน-ตึกแถวรอบข้าง เตรียมพร้อมตั้งศูนย์พักพิงผู้ได้รับผลกระทบ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่อาคารไอราวัฒนา ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวถึงการรับมือเหตุผิวจราจรทรุดตัว บริเวณด้านหน้าวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิตว่า ขณะนี้วชิรพยาบาลได้ปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) แล้ว เนื่องจากพื้นที่เข้า-ออกโรงพยาบาลมีอาการทรุดตัวด้วย และให้คนไข้ รวมทั้งประชาชนในอาคารทีปังกรย้ายไปอยู่ที่อาคารเพชรัตน์ พร้อมยืนยันว่า อาคารของวชิรพยาบาลยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆ รวมทั้งลานจอดรถใต้ดินด้วย เนื่องจากโรงพยาบาลมีกำแพงกันดินแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (D-Wall) ลึกลงไป 3 เมตร แต่ให้ย้ายรถที่จอดอยู่ออกแล้ว คาดว่าผลกระทบด้านโครงสร้างของโรงพยาบาลน่าจะไม่มาก
น.ส.ทวิดาเผยว่า ขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องอพยพผู้ป่วย และการรองรับคนไข้ที่ย้ายจากอาคารทีปังกรไปยังอาคารอื่นๆ ภายในก็ไม่เกิดความแออัดใดๆ แต่หากจำเป็นต้องอพยพ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน พร้อมรับการส่งต่อคนไข้ นอกจากนี้ ได้ให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) ลงพื้นที่ เพื่อประเมินความจำเป็นในการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ และอาจจำเป็นต้องตั้งศูนย์พักพิงให้ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ กรณีมีการห้ามใช้อาคารและหากประชาชนไม่มีที่ไปพัก
ด้านนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมยืนยันว่าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลปลอดภัย การนำเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเข้าพื้นที่เป็นไปอย่างราบรื่น ขณะนี้ได้วางแนวทางดูแลด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา หากเสาไฟต้นไหนมีความเสี่ยงจะล้มก็ได้ตัดไฟแล้ว มีการบายพาสท่อประปาเพื่อให้ประชาชนยังมีน้ำใช้ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดดินสไลด์เพิ่มเติม รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดฝนตกในพื้นที่ และการดำเนินการหยุดดินสไลด์ของผู้รับเหมา
ทั้งนี้ ได้มีการสั่งระงับการใช้อาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน รวมทั้งอาคารพาณิชย์รอบข้าง โดยจะอพยพประชาชนเผื่อระยะป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติมไว้ที่ระยะ 50-100 เมตร จากจุดที่เกิดการทรุดตัว
ในส่วนสาเหตุคาดว่าการเกิดเหตุครั้งนี้เกิดจากดินในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน สไลด์จากจุดอ่อน (Weak Point) เข้าไปในพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้า ที่มีโครงสร้างราว 4 ชั้น ปริมาณของดินที่หายไปจึงมีจำนวนมาก รวมทั้งอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสนอาจไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้ว ทั้งนี้ จะต้องประเมินเหตุการณ์จากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กทม. (War Room) ที่อาคารเพชรัตน์ วชิรพยาบาล ในเวลา 12.00 น. และ 18.00 น.