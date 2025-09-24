คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ประกาศงดการเรียนการสอนในโรงพยาบาล ของน.ศ.ทุกหลักสูตร 24-25 ก.ย.นี้
จากกรณีถนนสามเสนทรุดตัว หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ ช่วงเช้าวันที่ 24 กันยายน หลุมกว้างขนาด 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีเสาไฟฟ้าตกลงไป 2 ต้น รถยกของ สน.สามเสน และรถยนต์ 1 คัน ตกลงไปด้วย ล่าสุดได้ยกรถที่คาอยู่ในที่เกิดเหตุออกไปจากพื้นที่แล้ว อีกทั้งแท่งปูนบริเวณที่รถเคยจอดอยู่ได้ล้มลงไปในหลุมยุบเรียบร้อยแล้วนั้น
อ่านข่าว – วชิรพยาบาล ประกาศฉบับ 1 ย้ำโครงสร้างอาคารไม่ได้รับผลกระทบ งดบริการผู้ป่วยนอก 24-25 ก.ย.
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โพสต์ข้อความระบุว่า
ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เนื่องจากถนนหน้าโรงพยาบาลยุบตัว เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลของดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล ของนักศึกษาทุกหลักสูตร ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2568